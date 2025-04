Piazza Pia, turista denunciato dalla Polizia Locale: era intento a far volare un drone senza autorizzazione

Erano impegnati nelle consuete attività di vigilanza nell’area di Piazza Pia, gli agenti dell’Unità SPE (Sicurezza Pubblica ed Emergenziale) della Polizia Locale di Roma Capitale che nel primo pomeriggio di ieri hanno individuato un uomo intento a far volare un drone senza autorizzazione.

Prontamente intervenuti, gli operanti hanno intercettato il soggetto, di nazionalità polacca e 42 anni di età, conducendolo presso gli uffici della Polizia Locale, dove al termine degli accertamenti di rito è scattata la denuncia, oltre al sequestro del drone e di tutti gli accessori in dotazione.

