Piazza San Giovanni in Laterano, iniziati i lavori di ripristino

Sono iniziati oggi i lavori di ripristino della pavimentazione di piazza San Giovanni in Laterano, danneggiata durante le fasi di allestimento del Concertone del 1° maggio.

L’intervento mira a sostituire le lastre in pietra rotte e a garantire il pieno ripristino della funzionalità della piazza, incluse le sue fontane. Il costo dell’intervento è interamente a carico degli organizzatori del Concertone, come stabilito dagli accordi.

“I lavori di ripristino – dichiara l’assessora ai Lavori pubblici, Ornella Segnalini – sono iniziati come previsto. Le 106 lastre da sostituire, su un totale di 80mila, come precedentemente comunicato, erano state ordinate nei primi giorni di maggio e sono state consegnate oggi.

L’intervento durerà circa una settimana: da oggi saranno montate le nuove lastre, poi serviranno 4-5 giorni per la completa presa del collante utilizzato. La prossima settimana si procederà alla pulizia di tutti i filtri per riattivare le fontane. Sarà in questa fase che potremo verificare effettivamente, come sembrerebbe, che non ci siano danni alle tubature dell’acqua“.

