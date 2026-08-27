Piede di porco e coltello per scassinare le auto: ma sulla Flaminia trova i Corazzieri

Quando la sfrontatezza scambia la visibilità del primo pomeriggio per un mantello di impunità, capita che il colpo di grazia arrivi dall’incontro più inaspettato.

È succeduto lungo via Flaminia, dove un 30enne di origine nigeriana, già noto alle forze dell’ordine e con il volto travisato per non farsi riconoscere, si aggirava tra le vetture in sosta tentando di forzarne i dadi e le portiere.

Peccato per lui che a sbarrargli la strada verso il bottino non siano stati semplici passanti, ma gli uomini del Reggimento Corazzieri.

Il blitz della guardia d’onore e il piede di porco di 76 centimetri

I militari dell’Arma in forza al corpo di rappresentanza, in transito proprio lungo l’arteria del quadrante nord, hanno notato le manovre sospette attorno ai veicoli e l’arnese da scasso imbracciato dall’uomo.

Intervenuti istantaneamente, lo hanno placcato prima che potesse darsi alla fuga, tenendolo fermo sul marciapiede in attesa dell’arrivo delle gazzelle di zona.

Pochi minuti e sul posto sono giunti i Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia Roma Trionfale.

Durante la perquisizione personale è spuntato fuori un vero e proprio kit da scasso da manovalanza pesante: uno scasso artigianale — un piede di porco lungo ben 76 centimetri — oltre a un coltello a serramanico con una lama da 8 centimetri.

La furia contro i militari: calci, pugni e sputi

Se il tentativo di furto è fallito all’istante, la reazione del 30enne al momento di salire a bordo della gazzella ha alzato la posta penale.

L’uomo si è scagliato contro i militari con violenza per evitare l’identificazione, ingaggiando una colluttazione fatta di calci, sbracciate e sputi.

Una condotta aggressiva che il fermato ha reiterato a più riprese anche una volta varcata la soglia degli uffici della Compagnia Trionfale. Fortunatamente, al termine delle concitate fasi del fermo non si sono registrati feriti tra il personale dell’Arma.

L’Autorità Giudiziaria ha successivamente convalidato l’arresto: per il 30enne le accuse spaziano dal tentato furto aggravato alla resistenza a pubblico ufficiale, oltre al porto abusivo di armi e strumenti atti allo scasso.

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