Pistola e fuga in scooter: paura sul litorale

Una fuga ad alta tensione che ha messo in allerta l’intero litorale romano e si è conclusa solo grazie all’intervento tempestivo della polizia.

È successo nella notte tra lunedì 15 e martedì 16 dicembre, quando due uomini armati e con il volto coperto hanno seminato il panico tra Ostia e Fiumicino.

Tutto è iniziato intorno alle 23:00, davanti al Burger King di viale Paolo Orlando, dove i due hanno puntato una pistola contro un ragazzo, minacciandolo e costringendolo a consegnare il suo Piaggio Liberty.

Un gesto fulmineo, ma non abbastanza per sfuggire all’allerta lanciata dai Carabinieri e dalla Polizia: la centrale operativa del 112 ha subito raccolto la denuncia del giovane derubato e diramato le ricerche.

A bordo dello scooter rubato, i due si sono diretti verso Fiumicino, dove hanno tentato una seconda rapina, questa volta in un negozio di pokè in via Coni Zugna.

Ma la loro fuga è stata monitorata dalle volanti della Polizia, che li hanno intercettati e inseguiti lungo le strade del litorale.

La corsa disperata è terminata in via Trincea delle Frasche, quando lo scooter ha sbandato e i due malviventi sono caduti a terra.

Uno è riuscito a dileguarsi tra le vie laterali, mentre l’altro, un italiano di 37 anni, è stato bloccato e disarmato.

Trasportato prima al pronto soccorso dell’ospedale Grassi per le ferite riportate nella caduta, il rapinatore è stato poi trasferito a Rebibbia, dove rimane a disposizione della magistratura.

Sequestrata anche la pistola usata dai due, una Beretta semiautomatica con matricola abrasa, strumento che avrebbe potuto trasformare la notte del litorale in una tragedia.

