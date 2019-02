Poesia e plurilinguismo all’ITC Vincenzo Arangio Ruiz all’Eur

Giovedì 21 febbraio 2019, ore 8,30 – 13,30 presso l’I.T.C. Vincenzo Arangio Ruiz- Scuola PASCH – Viale Africa, 109 si terrà la Prima giornata di formazione in presenza sul tema: Poesia e Plurilinguismo. Percorsi per un ampliamento dell’orizzonte formativo e letterario.

L‘iniziativa è organizzata dal Lend Gruppo Locale Roma nell’ambito di un Corso di formazione di 25 ore per: docenti della scuola primaria e secondaria di primo e secondo grado, studenti universitari delle discipline interessate, dirigenti scolastici, personale della scuola ID S.O.F.I.A. 25454. L’evento si avvale della collaborazione dell’Associazione Culturale e Rivista di poesia “Periferie”- Centro di documentazione della poesia dialettale “Vincenzo Scarpellino” e si svolge in occasione della “Giornata internazionale della Lingua Madre” voluta dall’Unesco per promuovere la diversità linguistica culturale e il multilinguismo.

Il Programma della giornata

8,30 – Accoglienza

9,15 – Saluti e introduzione ai lavori.

Interventi :

9, 40– Anna Maria Curci – Lend Roma: “La parola terra materna”: lingua e poesia come dimora e come ricerca.

10, 20– Manuel Cohen – Istituto Internazionale della Traduzione, Bruxelles. Essere tra le lingue: la geocritica e la poesia dialettale.

11,00– Paola Del Zoppo – Università degli Studi della Tuscia. La poesia come traduzione continua

11,40 – pausa caffè

12,00– Viviana Scarinci– Direttrice del Fondo librario di Poesia Contemporanea di Morlupo. Il giornale cittadino Zer0magazine: un’esperienza di accoglienza di più realtà culturali e linguistiche attraverso la poesia

12,40 – Tavola rotonda con: Antonietta Tiberia, Manuel Cohen, Anna Maria Curci, Paola Del Zoppo, Vincenzo Luciani – traduttori, poeti, critici ed editori. Modera: Cristina Polli – Lend Roma.

13,20 – Conclusione dei lavori

13,30 – Consegna degli attestati di frequenza della giornata