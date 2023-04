Ponte dell’Industria, ok ai lavori

Si è svolta oggi, 27 aprile 2023 la Conferenza dei servizi per l’approvazione delle opere propedeutiche al prossimo intervento di consolidamento e restauro conservativo del Ponte dell’industria, che verrà eseguito da Anas. La riunione, che ha visto la partecipazione degli enti coinvolti nella realizzazione del progetto, ha riguardato in particolare la realizzazione di una passerella temporanea attigua al Ponte in cui spostare tutti i cavi dei sottoservizi (gas, comunicazioni, rete elettrica, rete idrica) per non interrompere la fornitura agli abitanti del quadrante interessato nel corso del cantiere principale, relativo al consolidamento del Ponte. La passerella sarà realizzata da Anas: i lavori inizieranno entro metà maggio e si concluderanno entro settembre. L’opera rimarrà in vita fino al completamento del Ponte.

“Oggi abbiamo fatto un ulteriore passo in avanti che ci porterà a breve a realizzare l’intervento tanto atteso su Ponte dell’Industria. L’incendio che lo ha colpito è una ferita ancora aperta, con il sindaco Gualtieri abbiamo, fin dai primi giorni di insediamento, deciso con fermezza di far rivivere un’opera bellissima e fondamentale per il collegamento della città, utilizzata anche per il trasporto pubblico. Inoltre, sul fianco del Ponte, lato mare, sarà realizzato un percorso pedonale protetto. Grazie a questo intervento fondamentale, entro l’estate inizieranno i lavori di messa in sicurezza e restauro del Ponte, una splendida opera d’arte che nel giro di 14 mesi tornerà nella sua piena funzionalità”, commenta l’assessore ai Lavori pubblici Ornella Segnalini.