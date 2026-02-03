Pontina, camion perde un frigorifero: tamponamento a catena e tre feriti

Erano da poco passate le 12 quando sulla Pontina si è sfiorata la tragedia. Un camion diretto verso Latina ha improvvisamente perso parte del carico: un frigorifero è scivolato dal cassone ed è finito sull’asfalto, trasformandosi in un ostacolo improvviso e pericolosissimo per le auto in transito.

L’elettrodomestico è piombato sulla carreggiata come un proiettile, costringendo chi seguiva a manovre istintive e disperate per evitare l’impatto.

Nel giro di pochi secondi si è innescata una carambola. Una Renault, una BMW e una Mazda hanno frenato bruscamente o sterzato all’ultimo istante per non centrare in pieno il frigorifero.

La distanza ridotta tra i veicoli e la differenza di velocità hanno però reso inevitabile il tamponamento a catena, con un impatto violento che ha bloccato la circolazione.

Tre le persone rimaste ferite nell’incidente. I soccorsi sono intervenuti rapidamente e, fortunatamente, dai primi accertamenti medici è emerso che nessuno dei coinvolti versa in gravi condizioni.

Il conducente del camion ha proseguito la marcia. Resta da chiarire se si sia accorto o meno della perdita del carico.

Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia Locale del Gruppo IX Eur, che hanno avviato i rilievi e le indagini per ricostruire l’accaduto.

Gli investigatori stanno acquisendo le immagini delle telecamere di videosorveglianza presenti lungo il tratto stradale per risalire alla targa del mezzo pesante.

Per l’autotrasportatore potrebbero scattare sanzioni pesanti per l’omessa messa in sicurezza del carico e, in caso di accertata consapevolezza, anche l’ipotesi di omissione di soccorso.

Pesanti le ripercussioni sulla viabilità. La Pontina è rimasta congestionata per ore, con lunghe code che si sono formate a partire dal Grande Raccordo Anulare in direzione Castel Romano, in una delle fasce orarie più trafficate della giornata.

