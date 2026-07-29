Porta Portese, operazione contro il degrado: pulizia e assistenza nel giardino Gattinoni

Un intervento a largo raggio per restituire decoro, pulizia e vivibilità a un polmone verde a ridosso dell’area del più famoso mercato domenicale della Capitale.

Si è conclusa nelle scorse ore la vasta operazione condotta dalle pattuglie della Polizia Locale di Roma Capitale tra piazza Ettore Rolli e il giardino Ferdinanda Gattinoni, nel cuore del quadrante di Porta Portese.

Un blitz scattato per mettere un punto fermo allo stato di degrado segnalato a più riprese dai residenti del quartiere, stanchi di vedere uno spazio pubblico sottratto alla cittadinanza tra bivacchi improvvisati e accumuli di spazzatura.

La task force con Ama, Carabinieri e Sala Operativa Sociale

L’operazione di ripristino della legalità si è mossa lungo una duplice direttrice: il ripristino igienico-sanitario e la presa in carico sociale.

Accanto agli agenti del XII Gruppo Monteverde e a quelli del GSSU (Gruppo Sicurezza Sociale Urbana), hanno operato in sinergia diverse componenti delle istituzioni cittadine:

Bonifica ambientale: Gli operatori di Ama sono intervenuti con mezzi meccanici e squadre a terra per la pulizia profonda, la rimozione delle masserizie e la bonifica integrale dell’area verde;

Supporto alle fragilità: Il personale della Sala Operativa Sociale (SOS) di Roma Capitale ha offerto assistenza immediata ai presenti per il reindirizzamento verso le strutture di accoglienza cittadine;

Verifiche sanitarie e sicurezza: I veterinari della ASL sono intervenuti per prendere in custodia e verificare lo stato di salute di un cane presente nel bivacco, mentre i Carabinieri hanno fornito supporto operativo per le fasi di controllo.

L’identificazione dei presenti e i controlli sulla regolarità

Nel corso delle attività di sgombero e identificazione, i caschi bianchi hanno rintracciato cinque persone senza fissa dimora (quattro uomini e una donna, di differenti nazionalità e con un’età compresa tra i 30 e i 50 anni) che avevano trasformato le panchine del parco in giacigli permanenti.

Dei cinque indigenti fermati, soltanto una persona ha accettato la soluzione alloggiativa e l’assistenza socio-sanitaria messe a disposizione dalla rete del Comune di Roma.

Per tre cittadini di nazionalità straniera sono invece scattate le verifiche di rito presso gli uffici preposti per accertare la regolare posizione sul territorio nazionale e l’esatta identità personale.

Con la partenza dei mezzi Ama, l’area del giardino Gattinoni è stata restituita alla piena fruibilità del quartiere.

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