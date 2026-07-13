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Portuense, paura all’alba in una palazzina: incendio al piano terra, quattro intossicati

Il rogo è divampato intorno alle 7.30 all'incrocio tra Via Chiusdino e Via delle Vigne. Sul posto sono intervenute quattro squadre dei Vigili del Fuoco

Redazione - 13 Luglio 2026

Momenti di apprensione questa mattina, lunedì 13 luglio, in zona Portuense, dove un incendio è scoppiato all’interno di un edificio residenziale. Intorno alle 7.30, una palazzina di tre piani, situata all’altezza dell’incrocio tra Via Chiusdino e Via delle Vigne, è stata avvolta dal fumo sprigionatosi da un rogo divampato al piano terreno.

Immediato è scattato l’allarme alla sala operativa dei Vigili del Fuoco, che ha disposto l’invio sul posto di quattro squadre di soccorso. Gli operatori, giunti tempestivamente con le squadre 11A, AS11, 4A e l’automezzo speciale “Carro Teli”, hanno lavorato per circoscrivere le fiamme e mettere in sicurezza l’intera struttura, evitando che il rogo potesse propagarsi ai piani superiori.

Il bilancio

Il tempestivo intervento delle squadre di soccorso ha permesso di limitare i danni materiali, ma non ha potuto evitare conseguenze per i residenti. Quattro persone, a causa dell’inalazione del fumo sprigionatosi dalla combustione, hanno avuto bisogno di assistenza medica. Il personale sanitario del 118, giunto prontamente sul posto, ha prestato le prime cure necessarie e ha disposto il trasporto dei coinvolti in ospedale per i dovuti accertamenti clinici.

L’area è stata messa in sicurezza per consentire le operazioni di bonifica e i rilievi tecnici necessari a chiarire le cause del rogo. Oltre ai Vigili del Fuoco e ai sanitari del 118, sul luogo dell’incendio è intervenuto anche il personale del pronto intervento Acea, necessario per la messa in sicurezza degli impianti e delle reti di distribuzione coinvolte. Le indagini per stabilire la dinamica esatta di quanto accaduto sono in corso.

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