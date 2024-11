Pos e Bancomat in tilt in tutta Italia. Colpa di un incidente alle tubature del gas in Svizzera

Un vecchio proverbio recita: “Meglio avere i soldi sotto il materasso che restare a mani vuote”. Una filosofia che, ironicamente, sembra tornata di moda in Italia, dopo il blackout dei pagamenti elettronici che da più di 24 ore sta mettendo in difficoltà milioni di cittadini e commercianti.

Dai negozianti che non riescono ad accettare le carte ai cittadini bloccati davanti a sportelli Bancomat fuori uso, il problema non è solo tecnologico, ma anche sociale.

La dipendenza dal digitale, ormai radicata nelle abitudini di tutti, dimostra ancora una volta quanto sia fragile di fronte a imprevisti tecnici.

Un guasto che fa riflettere:

Tutto è iniziato giovedì 28 novembre, quando un danno avvenuto in Svizzera ai cavi della rete Worldline, causato da lavori pubblici, ha mandato in tilt il circuito dei pagamenti elettronici e il prelievo di contanti.

Una situazione che, in un’epoca in cui l’uso del contante è in calo, ha riportato in auge un pensiero nostalgico: “E se fosse meglio tenere i risparmi a portata di mano?”.

Commercianti e clienti, abituati alla comodità di Pos e carte di credito, si sono trovati improvvisamente tagliati fuori dal sistema.

Alcuni esercizi hanno dovuto rinunciare alle vendite, mentre altri hanno fatto i conti con una realtà ormai rara: “chi non ha contanti con sé non può pagare”.

“Non possiamo più permetterci di accettare solo contanti, ma in situazioni come questa torniamo indietro di vent’anni”, ha commentato un negoziante in una delle tante periferie romane, esasperato per le perdite causate dai disservizi.

Ma cos’è successo?

La causa è un disservizio legato alla rete di Worldline, che ha risentito di “problemi di connessione ai suoi data center in Italia, a causa di un’interruzione di servizio da parte di terzi”. La spiegazione ufficiale è giunta solo dopo che, le segnalazioni di malfunzionamento sono proseguite.

Stando a quanto comunicato da Worldline l’origine del malfunzionamento sarebbe da attribuire a un incidente avvenuto in Svizzera durante dei “lavori di installazione delle tubature del gas da parte delle autorità locali che hanno danneggiato gravemente i cavi e la rete del nostro fornitore”.

All’inizio si era pensato ad attacchi hacker a banche e operatori finanziari, moltiplicatisi esponenzialmente negli ultimi anni e segnalati più volte da Bce e Banca d’Italia.

Negli ultimi mesi la vigilanza ha più volte evidenziato anche come l’It outsourcing (l’utilizzo di fornitori esterni per servizi informatici, ndr) aumenta “l’efficienza”, ma è “anche una potenziale fonte di rischio operativo”. Avvalendosi degli stessi fornitori, si aumenta il rischio che un piccolo incidente si diffonda all’intero sistema.

I tempi di ripristino:

“Si prevede che i lavori di ripristino da parte del nostro fornitore inizieranno in giornata”, ha fatto sapere Worldline.

Problemi con bancomat e Pos, quali sono gli operatori coinvolti ?

Sul sito di Worldline è stato pubblicato un elenco delle società che sarebbero state coinvolte nelle problematiche tra cui alcune banche, anche straniere, e diversi operatori di servizi finanziari come American Express, Diners Club, Maestro, Mastercard, PayPal, Nexi, Visa.

Le banche coinvolte:

La maggior parte delle segnalazioni sui disservizi bancari sono giunte da Bper Banca e Banco Bpm. Il picco di segnalazioni si è avuto intorno alle 14 di giovedì, per poi decrescere nella notte.

Alle 5 di venerdì 29 novembre si è però registrata un nuovo aumento di segnalazioni, con un altro picco intorno alle 8.

In generale, nella mattina di oggi 29 novembre sono state ancora centinaia gli avvisi di disservizi di pagamenti digitali, soprattutto tramite Pos in bar ed esercizi commerciali.

I problemi hanno continuato a riguardare anche prelievi, pagamenti online sui siti delle banche e tramite smartphone.

