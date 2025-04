Primo maggio a Roma, la mobilità

Il primo maggio, per la Festa dei lavoratori, Roma ospita manifestazioni e cortei che prevedono modifiche alla viabilità e ai trasporti.

L’attenzione è concentrata sul “Concertone” di piazza San Giovanni, che quest’anno torna nel luogo abituale dopo la conclusione dei lavori di riqualificazione.

Manifestazione anche al Tiburtino, mentre in zona largo Preneste è in programma un corteo.

“CONCERTONE”

La manifestazione di San Giovanni richiamerà come sempre migliaia di persone a Roma. Deliniato il piano mobilità. A piazza di Porta San Giovanni sono già in vigore divieti di fermata.

Dalle ore 14 di mercoledì 30 aprile saranno attivi invece divieti di sosta e di fermata a via Emanuele Filiberto, viale Carlo Felice, via Umberto Biancamano, via Ludovico di Savoia, via Domenico Fontana e piazza San Giovanni. Dalle ore 8 del 1° maggio, poi, sulle stesse strade (ad eccezione di via Fontana) scatterà il divieto di transito.

Per il concerto chiusa al traffico l’area tra via Carlo Felice, piazza di Porta San Giovanni e via Emanuele Filiberto. Resteranno transitabili le direttrici Amba Aradam-San Giovanni in Laterano-Merulana, Nola-Santa Croce in Gerusalemme e Magna Grecia-Appio-Appia-La Spezia.

Per quanto riguarda il trasporto pubblico, deviate da inizio servizio le linee bus 16, 51, 81, 85, 87, 360, 590, 792. Per consentire gli interventi di Ama dopo il concerto, l’area resterà chiusa sino alle prime ore del 2 maggio e pertanto saranno deviate le linee bus notturne nMA, n3d, n3s, nMc.



ALTRI EVENTI

Per la manifestazione “Primo maggio Tiburtino”, dalle ore 7 di giovedì 1 maggio alle ore 2 di venerdì 2 maggio, chiusa la corsia laterale di via Tiburtina, da via Vincenzo Morello a via delle Cave di Pietralata, in direzione del Centro. Possibili rallentamenti per la viabilità.

Dalle ore 9.30 alle 13 è in programma un corteo da largo Preneste a Parco Sangalli. Il percorso prevede il passaggio da via di Acqua Bulicante, via Giuseppe della Vedova, via Alfonso Antonini, via della Maranella, via Eratostene, via Antonio Tempesta, via Giovanni Maggi, via Leonardo Bufalini, via Filarete, via Galeazzo Alessi, via Francesco Baracca e via Carlo della Rocca. Divieto di sosta con eventuale rimozione in via Francesco Baracca, tra il civico 1 e il civico 45.

Tutte le informazioni aggiornate su romamobilita.it e www.atac.roma.it .

Le foto presenti su abitarearoma.it sono state in parte prese da Internet, e quindi valutate di pubblico dominio. Se i soggetti o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, non avranno che da segnalarlo alla redazione che le rimuoverà.