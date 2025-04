Torna a Piazza San Giovanni il Concertone del 1 maggio

Torna quest’anno nella sua storica collocazione il tradizionale Concertone del 1 maggio che accoglierà la Festa dei Lavoratori nella monumentale Piazza di San Giovanni, rinnovata e resa ancora più suggestiva a seguito degli importanti lavori di riqualificazione conclusi nel marzo scorso.

L’attesa manifestazione dal vivo, ad eccezione della passata edizione svoltasi al Circo Massimo, ha avuto sempre come sfondo la sontuosa facciata neoclassica di San Giovanni in Laterano, la più antica delle quattro principali basiliche della Città Eterna.

Conduttori di questa edizione 2025 saranno Noemi, Ermal Meta e BigMama, con la partecipazione del fisico e star dei social, Vincenzo Schettini.

“Il futuro suona oggi” è il concept di questa edizione che mira a restituire un affresco sonoro in grado di abbracciare il presente in tutte le sue sfaccettature.

Promosso da Cgil, Cisl e Uil per celebrare i diritti dei lavoratori e organizzato da iCompany, il Concertone di questo Primo Maggio 2025 attraversa generazioni e generi diversi che si intrecciano, creando un mosaico sonoro che riflette l’Italia di oggi, uno spaccato autentico e contemporaneo della nuova scena d’autore italiana, in cui convivono anime pop, elettroniche, urban, cantautorali e rock.

La Festa richiama a ogni edizione migliaia di spettatori da tutta Italia e dall’estero, grazie anche alla ricchissima line up che vede alternarsi sul palco gli artisti più celebri del panorama musicale contemporaneo.

Come nelle scorse edizioni, il concertone è a ingresso libero e verrà trasmesso integralmente in diretta da RAI 3 e RAI Radio2.

Il programma è in continuo aggiornamento sul sito www.primomaggio.net

Piano mobilità

La macchina organizzativa, dopo l’importante test brillantemente superato in questi giorni per gli eventi legati alla scomparsa del Santo Padre, è ora all’opera per predisporre il piano mobilità.

Viabilità, divieti di fermata sono già in vigore su piazza di Porta San Giovanni.

I divieti di sosta e fermata dalle 14 del 30 aprile si estenderanno a via Emanuele Filiberto, viale Carlo Felice, via Umberto Biancamano, via Ludovico di Savoia, via Domenico Fontana e piazza San Giovanni.

Sulle stesse strade (ad eccezione di via Domenico Fontana) dalle 8 del primo maggio scatterà il divieto di transito.

Qui tutte le info sul piano mobilità.

