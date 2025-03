Concertone del Primo Maggio 2025: il grande ritorno a Piazza San Giovanni

Il Concertone del Primo Maggio 2025 torna nella sua storica cornice di Piazza San Giovanni. Dopo la parentesi al Circo Massimo nel 2024, dovuta ai lavori di restyling in vista del Giubileo, l’evento simbolo della Festa dei Lavoratori riprenderà il suo posto sotto la basilica.

La conferma è arrivata, lunedì 17 marzo, al termine di un incontro tra i segretari generali di Cgil, Cisl e Uil e i vertici Rai, emittente che trasmetterà la manifestazione in diretta su Rai 3.

L’edizione 2025 metterà al centro due temi cruciali: sicurezza sul lavoro e salute. Le celebrazioni inizieranno al mattino con tre manifestazioni unitarie organizzate dai sindacati in tre luoghi simbolo:

Roma, ai Fori Imperiali, con il segretario generale della Cgil, Maurizio Landini

Casteldaccia (Palermo), con la segretaria generale della Cisl, Daniela Fumarola

Prato, con il segretario generale della Uil, Pier Paolo Bombardieri

Dopo le manifestazioni della mattina, l’attenzione si sposterà su Piazza San Giovanni, dove prenderà vita il tradizionale Concertone, con un cast che promette di non deludere le aspettative.

L’evento sarà anche un’occasione per sensibilizzare il pubblico sui temi trattati durante la giornata.

L’edizione 2024 ha segnato numeri da record: lo share più alto dal 2009, una copertura social di 42 milioni di contatti unici e 227 milioni di impression grazie all’hashtag #1M2024.

Artisti del calibro di Achille Lauro, Ultimo, Tananai, Mahmood e i Negramaro hanno infiammato il palco, con la conduzione di Noemi ed Ermal Meta.

Lo scorso anno, nel backstage del Concertone, il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, aveva promesso che nel 2025 l’evento sarebbe tornato a Piazza San Giovanni. Promessa mantenuta.

Ora non resta che attendere l’annuncio del cast ufficiale, ma una cosa è certa: il Primo Maggio 2025 sarà un’edizione da non perdere.

