Progetto Carme, a giugno inizio dei lavori in via di San Teodoro

Inizieranno a giugno i lavori in via di San Teodoro relativi al Carme – Centro Archeologico Monumentale, il grande intervento di riqualificazione di via dei Fori Imperiali e delle zone limitrofe all’interno del quadrante del Parco archeologico del Colosseo. Il cantiere sarà eseguito dal Dipartimento dei Lavori pubblici di Roma Capitale con un costo complessivo di 2 milioni di euro. In circa 5 mesi saranno riqualificati 7.500 mq di strada per un totale di 300mila sanpietrini.

“Quello di San Teodoro è il primo dei progetti del Carme a partire, inizieremo a giugno – ha annunciato l’Assessore Ornella Segnalini, nel corso della presentazione del progetto ai rappresentanti delle Accademie internazionali di Roma, alla presenza del Sindaco Roberto Gualtieri e degli Assessori all’Urbanistica e alla Cultura, Maurizio Veloccia e Miguel Gotor e il Presidente della Commissione Cultura della Camera, Federico Mollicone.

“La strada, per come si presenta , non permette a chi l’attraversa di rendersi nemmeno conto di dove si trova e di cosa ha intorno, renderemo lo spazio più bello e vivibile, una passeggiata che darà respiro all’importante sito archeologico adiacente.

Il progetto è di grande spessore, oltre a migliorare la fruizione turistica, punta a dare vita a un nuovo spazio pubblico, è un patrimonio per la città, un ottimo esempio di dialogo tra Istituzioni.

Ringrazio Walter Tocci per aver promosso questo importante progetto introducendo una nuova visione della città e del suo rapporto con il suo patrimonio storico e archeologico”.

I LAVORI:

VIA DI SAN TEODORO

Nella configurazione finale via di San Teodoro avrà un nuovo marciapiede con una larghezza variabile tra i 5 e i 7 metri sul lato del Palatino, una corsia di transito per i veicoli di 4 metri, una linea di parcheggio di circa 2 metri e un percorso pedonale protetto di circa 1,60 metri sul lato dei palazzi.

I lavori prevedono la risistemazione della pavimentazione in sanpietrini, mentre in prossimità dell’incrocio di via di San Teodoro con via dei Cerchi il tratto attualmente in asfalto sarà realizzato interamente in sanpietrini.

VIA DEL FORO ROMANO

Su via del Foro Romano il progetto prevede la realizzazione di un nuovo marciapiede di circa 5 metri sul lato che si affaccia sul Foro Romano e di circa 1,5 metri sul lato dei palazzi. Per la realizzazione dei marciapiedi è prevista la rimozione dei sanpietrini esistenti, il ripristino del sottofondo e il loro riposizionamento.

Nel tratto a ridosso di via della Consolazione è presente un breve tratto di marciapiede che sarà adeguato alle dimensioni del nuovo in modo da dare continuità al percorso pedonale protetto.

