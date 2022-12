Protocollo d’intesa tra Coni Lazio e V Municipio

Il 2 dicembre 2022 è stato firmato il protocollo d’intesa tra Municipio V e Coni Lazio.

All’evento presso la Casa della Cultura di Via Casilina 665 (zona Villa De Sanctis) erano presenti Riccardo Viola Presidente Coni Lazio, Mauro Caliste Presidente del Municipio V, Marco Ricci Assessore allo Sport ed attività produttive del Municipio V e altri consiglieri municipali.

“Abbiamo fortemente voluto questa intesa – ha dichiarato Mauro Caliste – per dare propulsione alle tante realtà sportive presenti sul nostro territorio, dare nuova vita alle strutture impiantistiche abbandonate, coinvolgere in una rete d’intenti le associazioni sportive del Municipio e sviluppare iniziative di promozione sportiva.

Grazie al Presidente Riccardo Viola per la disponibilità e per una nuova idea di Sport più inclusivo e alla portata di tutti“.

“Con il presente Protocollo d’intesa, il Municipio e il Coni Lazio – ha dichiarato Marco Ricci – s’impegnano a collaborare al fine di realizzare un programma di promozione sportiva inerente allo sport di cittadinanza e all’inclusione sociale con gli obiettivi di favorire la cultura e diritto alla pratica sportiva per tutti, in particolare per i giovani, gli over 65 ed i fragili, l’integrazione sociale e il contrasto a tutte le forme di discriminazione, la prevenzione delle malattie e delle cause di disagio, la promozione del benessere psico-fisico personale e della comunità, la lealtà sportiva, la valorizzazione del territorio municipale e delle sue eccellenze, la non violenza e il rispetto delle regole comuni.”