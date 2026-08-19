Pusher nei vani contatori e nei tombini: maxi operazione antidroga al Quarticciolo

Un dispositivo a tenaglia per blindare gli accessi, isolare le piazze dello spaccio e passare al setaccio i covi della droga nascosti tra le palazzine popolari.

I Carabinieri della Compagnia Roma Casilina hanno messo a segno un’imponente operazione di controllo straordinario del territorio nel cuore del Quarticciolo, assestando un duro colpo alla rete dello spaccio locale e al degrado urbano della zona.

L’operazione si inserisce nella cornice delle direttive tracciate dal Prefetto di Roma, Lamberto Giannini, e concordate durante le sedute del Comitato Provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica.

Il bilancio finale dell’azione parla di 13 persone manette, oltre 7.200 euro di stupefacente sottratto al mercato e più di 1.200 euro in contanti sequestrati.

Nascondigli tra i tombini e aggressioni ai militari

Il blitz si è articolato attraverso perquisizioni personali e minuziose ispezioni delle aree comuni, dove i pusher erano soliti occultare le dosi pronte per la vendita.

I militari hanno setacciato vani contatori, buche nel terreno, vani d’ispezione della pubblica illuminazione e aiuole:

I pusher in trappola: 10 cittadini stranieri, senza fissa dimora e con precedenti, sono stati arrestati perché sorpresi a gestire le dosi di droga;

La colluttazione: un trentenne di origine marocchina, trovato in possesso di 15 involucri di crack e 240 euro, ha provato a guadagnarsi la fuga scagliandosi contro i Carabinieri a gomitate, prima di essere definitivamente immobilizzato;

Il sequestro: sigillate complessivamente 362 dosi tra crack e cocaina (pari a 115 grammi di crack e oltre 61 grammi di cocaina) oltre a 1.210 euro in banconote di piccolo taglio.

Evasioni e custodia cautelare in carcere

Nel corso dei controlli sono scattati anche i fermi per altre posizioni irregolari. Una donna romana di 48 anni è stata sorpresi a spasso per le vie del quartiere in aperta violazione della misura degli arresti domiciliari a cui era sottoposta, venendo arrestata con l’accusa di evasione.

I militari hanno inoltre rintracciato un 53enne romano, notificandogli un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Tribunale di Roma.

Il provvedimento è stato richiesto dalla Stazione Carabinieri di Roma Tor Tre Teste a seguito delle continue violazioni delle prescrizioni imposte all’uomo per precedenti reati di droga. L’Autorità Giudiziaria ha convalidato tutti i fermi eseguiti durante l’operazione.

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