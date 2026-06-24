Categorie: Politica
Municipi: , | Quartiere:

Quarticciolo, la rabbia del quartiere: «Promesse e milioni annunciati, ma qui aspettiamo ancora i cambiamenti»

Delusione tra i palazzoni popolari dell'est romano: gli stanziamenti di Comune, Regione e Governo non si vedono. Cantieri al palo e ascensori assenti, la rabbia dei residenti

Giordano Rossi - 24 Giugno 2026

Diciotto mesi di promesse, scadenze scadute e scatoloni di progetti mai aperti. Tanto è passato da quando il Quarticciolo, storica borgata dell’est romano, è stato inserito ufficialmente tra le aree prioritarie destinatarie dei fondi speciali del decreto Caivano bis.

Quello che doveva essere il volano della rinascita per uno dei quartieri più complessi e dimenticati della Capitale, si sta trasformando, giorno dopo giorno, nell’ennesimo miraggio burocratico.

Tra i lotti e i cortili della periferia cresce la rabbia dei residenti. Le imponenti risorse annunciate a favor di telecamere da Comune di Roma, Regione Lazio e Governo – un pacchetto complessivo di investimenti che sfiora gli 80 milioni di euro – non si sono ancora tradotte in cantieri visibili.

La mappa dei fondi fantasma e lo spettro di via Ugento

Il piano strategico per il Quarticciolo prevedeva una massiccia iniezione di liquidità per la rigenerazione urbana: rifacimento delle scuole, potenziamento dei servizi sociali e, soprattutto, il risanamento del patrimonio di edilizia residenziale pubblica, da decenni ridotto ai minimi termini.

La realtà, però, viaggia a una velocità diversa. Se si escludono le prime gettate di cemento per il nuovo asilo nido di via Locorotondo e qualche ponteggio su alcuni istituti scolastici, il resto della metropoli promessa è ferma al palo.

Al centro delle rivendicazioni dei comitati di quartiere c’è l’emergenza abitativa, declinata in una quotidianità fatta di infiltrazioni d’acqua, intonaci cadenti e manutenzioni inesistenti.

Il dramma delle barriere architettoniche: In decine di stabili popolari manca ancora l’ascensore. Una carenza strutturale che costringe anziani, malati e persone con disabilità a rimanere letteralmente “sequestrati” in casa per mesi, impossibilitati a scendere le scale.

A simboleggiare il fallimento delle tempistiche istituzionali è il paradosso di via Ugento. Qui, anni fa, diverse famiglie erano state sgomberate e trasferite in alloggi temporanei di fortuna con la promessa di una rapida ristrutturazione delle loro palazzine d’origine.

Oggi, a distanza di anni, quegli scheletri di cemento sono ancora incompleti e i nuclei familiari attendono, sospesi nel vuoto, una risposta definitiva sul proprio destino.

Gli attivisti: «Le istituzioni scappano, il quartiere lo salviamo noi»

A colmare il vuoto lasciato dallo Stato sono state le reti di solidarietà dal basso e l’associazionismo locale.

È grazie all’autonoma mobilitazione dei residenti se il campo sportivo di via Prenestina è pronto a riaprire i battenti dopo anni di abbandono e discariche abusive, così come il parco Modesto Di Veglia, strappato al degrado e trasformato in un polo di aggregazione culturale e sociale grazie ad attività autogestite.

«Continuiamo a costruire occasioni di socialità e a curare il territorio, ma non possiamo e non vogliamo sostituirci a chi ha il dovere di governare», spiegano con durezza i portavoce dei comitati del quartiere.

La pazienza del quadrante est è ormai esaurita. Per pretendere risposte definitive sul cronoprogramma delle opere e per capire dove siano bloccati gli 80 milioni di euro stanziati sulla carta, i residenti hanno annunciato una nuova massiccia mobilitazione pubblica che sfilerà per le strade del quartiere nei prossimi giorni. L’obiettivo è chiaro: fermare la stagione dei convegni e costringere il Campidoglio e la Regione a far partire i fatti.

Le foto presenti su abitarearoma.it sono state in parte prese da Internet, e quindi valutate di pubblico dominio. Se i soggetti o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, non avranno che da segnalarlo alla redazione che le rimuoverà.

Sostieni il nostro lavoro indipendente
Anche un piccolo contributo fa la differenza
Condividi questo articolo:   Facebook Whatsapp Telegram Twitter Email

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Scrivi un commento

Articoli Correlati