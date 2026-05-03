” Quel 14 novembre” di Maria Giovanna Tarullo a La Rustica

Il 25 maggio 2026, presso i locali dell’Aps La Rustica Vito Federici, in via Casalbordino 31, si terrà la presentazione del libro “Quel 14 novembre” della scrittrice Maria Giovanna Tarullo.

Dialogherà con l’Autrice l’editore Vincenzo Luciani.

Maggiori info, sul libro e su Maria Giovanna Tarullo a questo link: https://poetidelparco.it/quel-14-novembre/

Le foto presenti su abitarearoma.it sono state in parte prese da Internet, e quindi valutate di pubblico dominio. Se i soggetti o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, non avranno che da segnalarlo alla redazione che le rimuoverà.