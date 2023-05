Race for the Cure, inaugurato il Villaggio della Salute

Questa mattina, 4 maggio 2023, al Circo Massimo, sulle note dell’Inno di Mameli eseguito dalla Banda Musicale della Polizia di Roma Capitale, ha avuto luogo l’inaugurazione della XXIV edizione della Race for the Cure, manifestazione sotto l’Alto Patronato del Presidente della Repubblica. L’apertura del Villaggio della Salute ha dato ufficialmente inizio a quattro giornate di sport, sana alimentazione, benessere e intrattenimento per promuovere la salute, la prevenzione e la solidarietà.

Insieme al Professore Riccardo Masetti, fondatore di Komen Italia e alla Professoressa Daniela Terribile, presidente dell’Associazione, presenti al taglio del nastro numerosi ospiti istituzionali: – Marco Elefanti Direttore Generale della Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli IRCCS – Daniele Piacentini Direttore Generale Ospedale Fatebenefratelli Isola Tiberina – Alessandro Onorato Assessore Grandi Eventi, Sport, Turismo e Moda Roma Capitale – Massimiliano Maselli – Assessore Servizi sociali, Disabilità, Terzo Settore, Servizi alla Persona Regione Lazio – Carmine Belfiore Questore di Roma – Brigadier Generale Mauro De Fulvio Direttore Ospedaliero Policlinico Militare Roma Celio – Marina Giuseppone Direttore Generale Organizzazione MIC – Claudia Pratelli Assessore alla Scuola, Formazione e Lavoro Roma Capitale – Barbara Saba – Direttore Generale Fondazione J&J – Gabriele Fischetto – Presidente Fondazione J&J Presidente Johnson & Johnson Medical – Monica Cerroni Presidente Fondo Fasda – Violante Guidotti Bentivoglio CEO Komen Italia – Maria Grazia Cucinotta – Madrina della Komen Italia

Dopo l’inaugurazione, è stato siglato il Protocollo d’intesa tra la Federazione Italiana Giuoco Calcio e Komen Italia dal Presidente Gabriele Gravina e dal fondatore dell’associazione Riccardo Masetti.

Ogni giorno, dalle ore 10:00 alle 20:00 sarà possibile partecipare gratuitamente ad attività di sport, fitness, sana alimentazione, benessere psicologico, intrattenimento e a conferenze sui temi della salute e della prevenzione nei 25.000 mq che la Komen Italia ha allestito al Circo Massimo.

“Oggi è una giornata bellissima, ringrazio tutti coloro che contribuiscono a questa importante manifestazione sociale che la Komen Italia organizza da 24 anni per dare un contributo all’azione di contrasto dei tumori del seno. Stiamo già lavorando alla venticinquesima edizione del prossimo anno”, ha affermato Riccardo Masetti, fondatore della Komen Italia.

L’elemento centrale sarà il Villaggio della Salute, attivo dalle 10:00 alle 18:00, dove saranno offerti gratuitamente esami diagnostici e consulenze specialistiche in collaborazione con la Fondazione Policlinico Universitario A. Gemelli IRCCS che da oltre 20 anni lavora in sinergia con la Komen Italia nelle iniziative di promozione della prevenzione e della salute femminile.

“La Race for the Cure è una grande occasione di raccolta fondi e di moltiplicazione delle opportunità, ma soprattutto di vicinanza alle donne che hanno più difficoltà di accesso sistematico alla prevenzione” ha dichiarato Marco Elefanti, Direttore Generale della Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli IRCCS.

“Per noi è stato facile accogliere l’invito della Komen e dare un supporto forte alla campagna di prevenzione. Daremo il nostro contributo con i nostri professionisti e le nostre competenze sull’intero territorio nazione”, ha affermato Daniele Piacentini, Direttore Generale Ospedale Fatebenefratelli Isola Tiberina – Gemelli Isola.

L’impegno di altre istituzioni ospedaliere, tra cui l’Ospedale Fatebenefratelli Isola Tiberina – Gemelli Isola e di Fondazione Johnson&Johnson, Fasda, Federfarma, Commissione Difesa Vista Onlus, Ars Medica e Otoclinc, consentirà di offrire al pubblico anche prestazioni specialistiche di prevenzione dei tumori ginecologici, della pelle, del cavo orale, del retto-ano, delle patologie del fegato e della tiroide, esami visivi e uditivi, oltre a consulenze su nutrizione e diabete, menopausa, salute delle ossa e su come invecchiare in salute. Inoltre, sarà possibile donare il sangue presso le autoemoteche della Croce Rossa Italiana, “Area metropolitana di Roma” e Donatori Olgiati.

Per tutta la durata della manifestazione sarà attivo lo sportello informativo della Regione Lazio per facilitare l’accesso agli screening del tumore del seno, del collo dell’utero e del colon.

“Sappiamo che la ricerca e la prevenzione sono fondamentali e che le istituzioni hanno bisogno di essere affiancati da associazioni come la Komen. La politica deve impegnarsi a eliminare la spesa pubblica improduttiva e dedicare fondi alla ricerca e alla prevenzione”, ha affermato Massimiliano Maselli, Assessore Servizi sociali, Disabilità, Terzo Settore, Servizi alla Persona Regione Lazio.

Anche quest’anno, la Race for the Cure ha generato partnership virtuose con istituzioni e partner sensibili alle tematiche della solidarietà, della salute e della prevenzione.

Di particolare rilievo la collaborazione con Aveeno e Biafin partner per le Donne in Rosa, le partnership con l’Università Luiss Guido Carli e il Dipartimento Grandi Eventi, Sport, Turismo e Moda di Roma Capitale e le collaborazioni con Enel, Fasda e Unisalute, Ferrovie dello Stato Italiane, Fondazione Johnson&Johnson, Pfizer, Risparmio Casa e Valmontone Outlet.

L’organizzazione tecnica della corsa è affidata ancora una volta a GSB RUN (Gruppo Sportivo Bancari Romani). Fornitori ufficiali Hertz e Lete.

Un ringraziamento speciale alla Banda Musicale della Polizia di Roma Capitale che ha ufficialmente aperto la ventiquattresima edizione della manifestazione.

IL PROGRAMMA

Dal 4 al 7 maggio nel Villaggio della Race for the Cure si svolgeranno tante iniziative gratuite aperte a tutti: adulti e bambini.

Come sempre, un’ampia area di incontro sarà dedicata alle “Donne in Rosa” – vere protagoniste della manifestazione. Grazie alle loro coraggiose testimonianze e alla condivisione delle loro esperienze, hanno sensibilizzato l’opinione pubblica sull’importanza della diagnosi precoce e generato negli anni un cambiamento culturale nell’approccio alla malattia, trasferendo forza e speranza alle 56.000 donne che ogni anno in Italia si confrontano con il tumore del seno.

Presente anche quest’anno, rivisitata ed ampliata, la “Emotional Room” (la Stanza delle Emozioni), voluta fortemente da Komen Italia grazie al contributo di ENEL e progettata dall’Art Media Studio di Firenze. La “Emotional Room” è un’installazione immersiva nella quale i visitatori, sospesi fra cielo e terra in un’atmosfera onirica, rivivono le emozioni del lancio dei 5000 palloncini rosa che per tanti anni ha concluso la Race e che nel rispetto dell’ambiente è stato poi ripensato. Nella sala aggiuntiva, una panchina rosa faciliterà momenti di riflessione, ricordi e sensazioni che i visitatori potranno poi trascrivere sul Muro delle Emozioni, appositamente allestito all’esterno della nuova sala.

Tanti eventi educativi nell’area conferenze, tra cui: Il primo incontro ufficiale del “Breast Lab Lazio”, una nuova opportunità di confronto e scambio di best practice tra i Centri di Senologia della Regione Lazio per rafforzare la qualità dei servizi offerti in ambito senologico sul territorio.- Il primo convegno del Progetto Cirene – “Un patto per la salute delle donne del Mediterraneo” – in programma il 6 maggio alle ore 14:00. L’iniziativa nasce dalla sinergia tra il Centro Komen Italia per i Trattamenti Integrati in Oncologia della Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli IRCCS ed enti e associazioni come la FAO, Pandolea, CIHEAM e MAECI – DGCS che, pur nella loro diversità, hanno l’obiettivo comune di promuovere una cultura di sana alimentazione e di stili di vita corretti, anche attraverso il recupero di tradizioni storiche e gastronomiche virtuose come la Dieta Mediterranea.

Grande spazio sarà riservato anche alle attività dedicate ai più giovani, dai bambini della scuola dell’infanzia e di quella primaria ai ragazzi delle scuole secondarie di primo e secondo grado.

La mattina di giovedì 4 e venerdì 5 maggio in collaborazione con l’Assessorato alla Scuola di Roma Capitale avrà luogo la IV edizione di Kids for the Cure: un tour tra sport, divertimento, educazione alla prevenzione e all’adozione di sani stili di vita e una corsa dedicata. L’idea condivisa con il Campidoglio è che la prevenzione passi attraverso stili di vita corretti da favorire sin dai primi anni di vita.

“Grazie a tutti i volontari e le volontarie per il grande contributo. Lo sport ha una straordinaria forza aggregativa e l’onda rosa è la fotografia più bella di questa manifestazione”, afferma Alessandro Onorato, Assessore Grandi Eventi, Sport, Turismo e Moda Roma Capitale.

“Sono più di mille i bambini che partecipano alle attività del Villaggio ed è una bellissima occasione di contaminazione con la Città”, ha dichiarato Claudia Pratelli, Assessore alla Scuola, Formazione e Lavoro Roma Capitale.

Ai nastri di partenza l’attrice Laura Carusino, protagonista del programma L’albero Azzurro di Rai Kids. Molte iniziative ludiche, didattiche e la magia delle Winx nella speciale AreaKids allestita in collaborazione con Roma 013 e la Centrale del Latte nelle quattro giornate del Villaggio.

Nel Villaggio Race for the Cure ci sarà l’opportunità di cimentarsi in molte attività sportive: pallavolo, pallacanestro, atletica, judo, scherma e canottaggio nelle apposite aree allestite grazie al generoso sostegno delle Federazioni Sportive. La Federazione Italiana Pallavolo offrirà la possibilità di partecipare al progetto Volley S3 guidato da Andrea Lucchetta; la Federazione Italiana Pallacanestro allestirà un vero campo di allenamento dove grandi e piccini potranno divertirsi giocando a basket; la Federazione Italiana Giuoco Calcio, in un’area animata dalla mascotte Oscar, esporrà prestigiosi trofei vinti dalla Nazionale Italiana, la Coppa del mondo del 1982 e del 2006 e la Coppa dei Campionati europei 2020; la Federazione Italiana Canottaggio sarà presente con il progetto “Canottaggio – Sport terapia integrata”, da un’idea del Professor Niccolò Cavalcanti per aumentare il benessere fisico e psicologico delle donne dopo il termine delle cure per un tumore del seno; la Federazione Italiana di Atletica Leggera concluderà al Circo Massimo il corso di camminata svolto per le Donne in Rosa nei parchi di Roma in preparazione alla Race.

Infine, tante sessioni di fitness con group cycling, Zumba, Superjump con Jill Cooper e Jazzercise, laboratori di sana alimentazione mindfulness, yoga, shiatsu, riflessologia plantare, consulenze legali e di supporto psiconcologico, e uno spazio beauty per le donne in rosa.

Domenica 7 maggio alle ore 10.00 tutti i partecipanti si ritroveranno ai nastri di partenza per la Race che quest’anno, oltre alla tradizionale passeggiata di 2 km e alla corsa di 5 Km aperta a tutti, includerà per la prima volta un percorso di 8 Km riservato agli atleti competitivi. I percorsi partiranno da via Petroselli (Bocca della Verità) e si snoderanno nelle storiche vie del centro di Roma. Tante le autorità previste per il momento più importante della manifestazione. Al termine della corsa e della passeggiata si svolgerà la cerimonia di premiazione sul palco allestito all’interno del Villaggio.

Tra le novità di questa XXIV edizione: l’apertura prolungata fino alle ore 16:00 del Villaggio con musica e intrattenimento a cura di Radio Globo e il PinkNic, un pranzo all’aperto organizzato in collaborazione con Fondazione Campagna Amica per incoraggiare scelte di sana alimentazione e preferenza ai prodotti stagionali.

COME ISCRIVERSI E PARTECIPARE : Ci si può iscrivere alla Race con una donazione minima di almeno 15 euro sul sito www.raceforthecure.it e a partire da giovedì 4 maggio 2023, anche al Villaggio al Circo Massimo. L’iscrizione dà diritto a ricevere – fino a esaurimento – l’iconica maglia ufficiale e lo zainetto che sarà possibile personalizzare al Villaggio della Race.

Info e iscrizioni: www.raceforthecure.it www.komen.it