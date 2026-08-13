Raid nella notte al deposito Eur-Magliana della Metro B: tre writer fermati con 32 bombolette spray

Un blitz studiato nei dettagli ma sventato a un passo dai binari. Intorno alle 21 di ieri sera, l’area del deposito ferroviario di viale dell’Oceano Indiano — lo snodo strategico che garantisce il rimessaggio e la manutenzione dei convogli della Metro B e della ferrovia Roma-Lido — è diventata il teatro di un tentativo di incursione vandalica.

A notare le ombre muoversi a ridosso del perimetro sono stati gli addetti alla vigilanza privata in servizio nello scalo dell’Eur, che hanno sorpreso tre ragazzi proprio mentre stavano scavalcando la recinzione esterna nel tentativo di raggiungere gli stabili interni.

Il sequestro delle bombolette e l’arrivo dei Carabinieri

I vigilanti hanno bloccato i tre giovani sul posto prima che potessero avvicinarsi ai treni, allertando immediatamente il numero unico di emergenza.

In breve tempo sono giunti i Carabinieri della Stazione di Roma Torrino Nord, che hanno preso in consegna i fermati: due ragazzi spagnoli di 18 e 19 anni, in Italia come turisti, e un minorenne italiano.

Durante le fasi del fermo e della successiva perquisizione, i militari hanno rinvenuto e sequestrato il “kit da writer”: diverse buste per la spesa al cui interno erano stipate 32 bombolette di vernice spray di vari colori, pronte all’uso per vergare la carrozzeria dei vagoni parcheggiati all’interno dell’impianto.

Denuncia a piede libero per il trio

Tutto il materiale per il confezionamento dei graffiti è stato sottoposto a sequestro giudiziario.

Al termine degli accertamenti di rito in caserma, per i tre ragazzi — i due maggiorenni e il minore — è scattata la denuncia a piede libero all’Autorità Giudiziaria.

Le accuse a loro carico sono di tentato deturpamento e imbrattamento di cose altrui in concorso e accesso abusivo a sedi o infrastrutture ferroviarie.

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