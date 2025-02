Rapina a Tor San Lorenzo: arrestati un uomo e una donna, incastrati dalle telecamere e dal GPS

Un colpo pianificato nei minimi dettagli, ma smascherato dalla tecnologia e dalla rapidità investigativa dei Carabinieri. Due cittadini italiani, un 39enne con precedenti e una 47enne, sono finiti in manette con l’accusa di rapina, dopo un’indagine lampo condotta dai militari della Stazione di Marina Tor San Lorenzo con il supporto dei colleghi di Genzano.

I fatti risalgono alla fine di gennaio, quando la coppia ha preso di mira un’attività commerciale in Largo San Lorenzo. La dinamica della rapina è stata tanto classica quanto spietata: mentre la donna distraeva abilmente la commessa, il complice si introduceva dietro il bancone e arraffava circa 500 euro in contanti dalla cassa.

Ma il furto si è trasformato in rapina quando la dipendente si è accorta del raggiro e ha cercato di fermarli: i due, senza esitazione, l’hanno minacciata e sono fuggiti a tutta velocità a bordo della loro auto, cercando persino di investirla. La donna è riuscita a schivare il veicolo, riportando però una contusione al braccio.

L’indagine è partita immediatamente e ha preso una svolta decisiva grazie ai sistemi di videosorveglianza, sia pubblici che privati, che hanno permesso ai Carabinieri di risalire alla targa dell’auto usata per la fuga.

Il veicolo, intestato a una società di noleggio, ha rivelato il nome dell’uomo grazie al contratto di affitto firmato da lui stesso. A inchiodare i due anche il tracciato GPS dell’auto, che ha confermato la loro presenza sul luogo della rapina esattamente nel momento del colpo.

Dall’analisi dei dati del 39enne, gli investigatori sono riusciti a identificare anche la sua complice, fermata più volte in sua compagnia. Infine, il riconoscimento fotografico da parte della vittima ha tolto ogni dubbio: erano proprio loro gli autori della rapina.

Alla luce della gravità dei fatti e delle prove raccolte, la Procura della Repubblica ha ottenuto l’emissione di misure cautelari nei loro confronti: l’uomo è stato portato nel carcere di Velletri, mentre la donna dovrà scontare la sua pena agli arresti domiciliari, in attesa del processo.

