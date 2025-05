Rapina mortale ad Ardea: benzinaio ucciso con una coltellata. Caccia al ladro armato

È morto dissanguato nel suo distributore, a soli 35 anni, dopo aver tentato di difendere l’incasso da due rapinatori armati.

La tragedia si è consumata intorno a mezzogiorno, in via delle Pinete, a Tor San Lorenzo, dove l’uomo – un cittadino indiano regolarmente residente e molto conosciuto in zona – stava lavorando come ogni giorno nel suo turno alla stazione di servizio Toil.

L’aggressione è stata fulminea e brutale. Due uomini, arrivati a bordo di una moto, si sono avvicinati con l’intento di rapinare il benzinaio.

Secondo una prima ricostruzione, la vittima avrebbe tentato di opporsi, forse anche solo per difendere l’incasso della mattinata. Uno dei due malviventi ha estratto un coltello e lo ha colpito con un fendente al torace. Un solo colpo, ma mortale.

Subito dopo l’aggressione, i due rapinatori sono fuggiti via in sella alla moto, facendo perdere le loro tracce. Il 35enne è rimasto riverso a terra, in un lago di sangue.

Inutile la corsa contro il tempo del personale del 118: per quasi un’ora i sanitari hanno provato a rianimarlo, ma le ferite erano troppo gravi. Il giovane è morto sul posto, probabilmente a causa di un’emorragia interna.

Sul luogo della tragedia sono arrivati i carabinieri della compagnia di Anzio, coadiuvati dal nucleo investigativo di Frascati, che hanno subito isolato l’area per eseguire i rilievi scientifici.

La procura di Velletri ha aperto un fascicolo per omicidio durante rapina. Nel frattempo, è partita una caccia all’uomo: posti di blocco sono stati istituiti su tutto il litorale e nell’entroterra, da Pomezia ad Ardea, nella speranza di individuare i due fuggitivi.

La scena è stata straziante. Prima il fratello, poi la moglie della vittima – corsa al distributore dopo aver saputo dell’aggressione – sono stati colti da malore e trasportati in ospedale sotto shock. Il distributore è rimasto chiuso, transennato dagli investigatori.

