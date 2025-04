Regione Lazio, arriva il Corelab: al via il nuovo laboratorio automatizzato del San Giovanni

Un laboratorio completamente rinnovato, automatizzato e in funzione 24 ore su 24, 365 giorni all’anno: è il nuovo Corelab di Patologia Clinica inaugurato oggi presso il presidio ospedaliero San Giovanni Addolorata, alla presenza del presidente della Regione Lazio Francesco Rocca, della direttrice generale dell’azienda ospedaliera Maria Paola Corradi e di numerosi rappresentanti istituzionali e sanitari.

L’inaugurazione è stata seguita dalla tavola rotonda “La Medicina di laboratorio nell’era del Pnrr”, occasione di confronto tra professionisti e dirigenti del servizio sanitario regionale del Lazio.

Un momento per riflettere sul ruolo sempre più strategico della diagnostica clinica nell’ambito della sanità pubblica, alla luce delle nuove risorse e sfide poste dal Piano nazionale di ripresa e resilienza.

Ma è dentro le stanze del Corelab che pulsa davvero la rivoluzione. Qui, in ambienti rinnovati e ad alta efficienza, la medicina di laboratorio incontra le tecnologie di ultima generazione, in grado di processare fino a due milioni di test l’anno.

Il nuovo sistema, operativo già da febbraio, ha preso il posto della precedente architettura, introducendo una catena completamente automatizzata in grado di gestire ogni fase: dal check-in dei campioni alla refertazione, passando per centrifugazione, smistamento, stoccaggio e validazione automatica.

Una macchina ad alta precisione progettata non solo per migliorare la produttività, ma anche per ridurre gli errori, razionalizzare i flussi di lavoro e alleggerire il carico manuale sul personale tecnico, che ora può concentrarsi su attività a maggior contenuto analitico e responsabilità.

Nel cuore operativo del laboratorio, i campioni biologici – sangue, urine, fluidi – vengono tracciati uno per uno in tempo reale. In parallelo, un software esperto gestisce i risultati, evidenziando parametri critici o fuori range per un’analisi clinica più mirata ed efficiente, in stretto collegamento con i reparti.

Le aree produttive, dalla chimica clinica all’immunometria, dall’ematologia alla coagulazione, lavorano in sinergia su una rete integrata e interconnessa da un middleware unico, che uniforma i dati e garantisce standard qualitativi elevati.

«Abbiamo investito 317mila euro per dare a questo ospedale un laboratorio di eccellenza», ha dichiarato Francesco Rocca. «Una struttura che oggi è capace di affrontare le urgenze del Dea di II livello e i ricoveri programmati, con numeri e qualità che la pongono all’avanguardia non solo nel Lazio, ma in ambito nazionale».

Per la direttrice generale Maria Paola Corradi, il nuovo Corelab rappresenta «un sistema intelligente capace di gestire ogni provetta secondo criteri di priorità clinica, riducendo i margini di errore e aumentando l’efficienza di tutto il processo diagnostico. Un grande passo avanti nella sicurezza e nella qualità dell’assistenza».

Le foto presenti su abitarearoma.it sono state in parte prese da Internet, e quindi valutate di pubblico dominio. Se i soggetti o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, non avranno che da segnalarlo alla redazione che le rimuoverà.