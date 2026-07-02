Regione Lazio, via al Piano Periferie da 8 milioni di euro: interventi sociali in 10 quartieri e province

La Giunta regionale del Lazio ha varato la delibera per il nuovo “Piano regionale degli interventi sperimentali di inclusione sociale nelle periferie laziali 2026-2028”.

Un pacchetto di misure triennali presentato in conferenza stampa dal presidente della Regione, Francesco Rocca, e dall’assessore all’Inclusione sociale e ai Servizi alla persona, Massimiliano Maselli, volto a scardinare il degrado e l’isolamento dei quadranti urbani più complessi del territorio.

Il Piano può contare su uno stanziamento iniziale complessivo di circa 8 milioni di euro e prevede l’avvio immediato di una sperimentazione mirata all’interno di dieci contesti territoriali del Lazio, selezionati a seguito di una rigorosa mappatura scientifica curata dall’Università degli Studi della Tuscia.

Nuove tecnologie e ascolto: arrivano le Case del Welfare

La strategia della Pisana punta a superare l’era dei micro-finanziamenti a pioggia per inaugurare un modello strutturato di innovazione sociale e rigenerazione, sfruttando anche le opportunità offerte dalle nuove tecnologie di comunicazione e monitoraggio.

Il fulcro operativo del piano sarà l’istituzione delle “Case del Welfare di Comunità”, hub territoriali concepiti per accorciare le distanze tra le istituzioni e le fasce di popolazione più vulnerabili.

I punti salienti del metodo di attuazione varato dalla Regione prevedono:

L a co-progettazione degli interventi insieme a Comuni, Municipi capitolini e Distretti sociosanitari.

Il coinvolgimento diretto delle Aziende di Servizi alla Persona (ASP), delle reti del Terzo Settore, delle università e delle parti sociali.

L’attivazione di servizi di prossimità flessibili per migliorare l’accesso alle prestazioni assistenziali e sanitarie direttamente nei quartieri bersaglio.

Maselli: «Valorizziamo le energie nascoste delle nostre periferie»

«Questo provvedimento nasce dalla ferma volontà di superare la logica degli interventi frammentati del passato», ha sottolineato a margine della presentazione l’assessore Massimiliano Maselli. «Vogliamo costruire un modello d’azione realmente integrato che metta in connessione il welfare con la rigenerazione degli spazi e l’accesso ai servizi elementari. Il nostro metodo si fonderà sul dialogo costante con gli attori locali per generare valore pubblico concreto, valorizzando quelle energie sociali positive che spesso sono già presenti nelle nostre periferie ma non trovano i canali giusti per esprimersi».

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