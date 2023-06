Riaperta via Zurla, all’incrocio con via Casilina

Chiusa la voragine in via Casilina, via Zurla è di nuovo transitabile. Sono occorsi iInterventi in più fasi su rete idrica, sottoservizi e ripristino manto stradale.

I lavori sono stati eseguiti in più fasi. Nella prima, Acea ha effettuato la riparazione di una tubazione idrica. Nella seconda sono stati messi in sicurezza gli altri sottoservizi presenti. Infine, il Csimu si è occupato del riempimento della voragine e del ripristino del manto stradale.

Presenti sul posto l’assessore ai Lavori pubblici di Roma Capitale Ornella Segnalini, il Presidente del V Municipio Mauro Caliste e l’assessore ai Lavori pubblici municipale Maura Lostia.

“L’intervento sull’area è stato particolarmente difficoltoso – commenta l’assessore Ornella Segnalini –. Su questa tratta, infatti, c’è un’alta concentrazione di sottoservizi, tra cui condotte del gas e cavi elettrici di media tensione. Questa situazione ha imposto un coordinamento tra i gestori, e soprattutto una differente modalità di intervento del Csimu, per evitare che migliaia di abitanti della zona rimanessero senza luce. Oggi restituiamo la strada agli abitanti”.

“Ci sono voluti solo tre mesi di lavoro intenso da parte del Csimu e dell’assessora Ornella Segnalini per consolidare la cavità di via Placido Zurla. Sono lieto che la circolazione su via Casilina possa finalmente riprendere senza rallentamenti, trattandosi di un’arteria fondamentale per la viabilità di questo quadrante cittadino. La nostra priorità, ogni volta che si aprono cavità sotterranee, sono sempre la sicurezza della cittadinanza e la riduzione del danno ambientale”, dichiara il Presidente del Municipio V Mauro Caliste.