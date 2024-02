Riaperto ai veicoli il tratto di via Salaria tra viale Liegi e via Yser

Da oggi Mercoledì 21 Febbraio 2024 riapre il tratto di via Salaria tra viale Liegi e via Yser con ritorno definitivo al senso di marcia originario su via Yser. I lavori vanno avanti su altri tratti stradali della consolare.

Da giovedì 22 Febbraio 2024 via Salaria lato civici dispari, da Via di Villa Grazioli a Via Rubicone, chiude per spostamento dello scavo al centro della carreggiata.

Al semaforo di via di Villa Grazioli ci sarà l’obbligo svolta a sinistra verso GRA. Via Salaria incrocio via Panama rimane chiusa per disciplina di traffico.

Condividi questo articolo: Facebook Whatsapp Telegram Twitter Email

Articoli Correlati