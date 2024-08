Rimprovero per alta velocità sfocia in aggressione: automobilista picchia padre e figlio

Hanno osato rimproverare un automobilista che sfrecciava in una strada con il limite di 20 chilometri orari, ma la reazione è stata violenta e inaspettata.

Il giovane al volante, furioso per il rimprovero, è sceso dall’auto e ha aggredito brutalmente un uomo, facendolo cadere a terra privo di sensi per alcuni istanti. Non contento, si è poi scagliato anche contro il figlio della vittima.

L’episodio scioccante è avvenuto all’incrocio tra via Asmara e via Sant’Angela Merici, nel Quartiere Africano.

Un residente, che stava filmando la scena per documentare come nessuno rispettasse il limite di velocità, ha catturato ogni momento dell’aggressione.

Le immagini, registrate il 23 luglio scorso, sono dure da guardare. Padre e figlio, vittime della violenza, hanno sporto denuncia contro l’aggressore.

Questo articolo è stato utile o interessante?

Sostieni Abitarearoma clicca qui! ↙

clicca qui! ↙