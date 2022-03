Ripristino tratto Viale Ettore Franceshini e Via Meuccio Ruini a Colli Aniene

Il comunicato che segue è dell’Assessore del IV municipio Dino Bacchetti: “A seguito di forte richiesta, con protocollo CE/27964 del 17.3.2022 è stata rilasciata autorizzazione ad Areti s.p.a per il ripristino definitivo della carreggiata in via Ettore Franceschini, tratto compreso tra viale Palmiro Togliatti e via Meuccio Ruini, oltre che su via Meuccio Ruini ( da viale Ettore Franceschini a via Umberto Calosso), viale E.Franceschini ( da via P.Togliatti a largo Nino Franchellucci ) e, dulcis in fundo, Largo Nino Franchellucci (parte).

I lavori avranno avvio dalle ore 0:00 del 24.3.2022 fino al 2. 4.2022.