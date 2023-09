Riqualificazione e messa in sicurezza del viadotto di via del Foro Italico, su corso Francia

Sono in corso i lavori notturni di riqualificazione e completa messa in sicurezza del viadotto di via del Foro Italico, su corso Francia (“Viadotto Morandi”).

La struttura nel mese di maggio era stata oggetto di un intervento di riparazione del calcestruzzo ammalorato. Compiuta questa operazione, come da programma, il Dipartimento Csimu di Roma Capitale sta intervenendo sulla parte superiore del cavalcavia, in particolare sui giunti di dilatazione in gomma armata. I nuovi giunti sono fondamentali per attenuare l’impatto del traffico viario, le possibili dilatazioni termiche sulla struttura e anche come misura di contrasto al rischio sismico. Inoltre, contribuiranno, impedendo infiltrazioni, anche a evitare che le acque meteoriche possano impattare sul calcestruzzo delle strutture sottostanti.

“Questo lavoro rientra nel piano ordinario di lavori, che viene stabilito secondo scadenze. Tutti i ponti di Roma Capitale, oltre 500, sono costantemente monitorati e controllati. Nel caso del Viadotto Morandi, si tratta della conclusione dell’intervento che ha riguardato in un primo tempo, il ripristino del calcestruzzo. Con queste ulteriori lavorazioni, la struttura sarà completamente riqualificata”, spiega l’assessore ai Lavori Pubblici Ornella Segnalini.

“Ringrazio l’assessore Segnalini che, come da impegni presi, con il Dipartimento Csimu da maggio scorso ha proseguito a lavorare con attenzione sugli interventi utili alla messa sicurezza del viadotto, arteria indispensabile alla viabilità del nostro territorio”, commenta il Presidente del Municipio XV Daniele Torquati.