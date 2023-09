Risoluzione per sistemare tratto dimenticato di binari tram a Centocelle

È stata approvata nella seduta di consiglio del V Municipio dell’11 settembre 2023 una risoluzione proposta dal consigliere Marco Pietrosanti e portata in commissione LL.PP dal presidente Giampiero Buttitta era stata discussa e approvata all’unanimità, per la sistemazione del tratto di via dei Castani. Una proposta di messa in sicurezza che anche l’aula ha approvato all’unanimità.

Appare tuttavia inspiegabile come Atac e Dipartimento alla Mobilità in occasione della sistemazione di tutto il tratto percorso dalla linea tranviaria che da via G. Bresadola percorre tutta via dei Castani e via dei Frassini, abbiano non sistemato i due brevi tratti protetti e al cui interno è consentito il transito oltre che del Tram anche dei Taxi.

Nella risoluzione approvata si parla del tratto compreso tra il civico 175 e il 201 che è talmente ammalorato e pericoloso tanto da richiedere già nella passata consiliatura l’apposizione di cartelli indicanti la riduzione della velocità a 30 km orari e la presenza di dossi. Si tratta di poco più di 60 metri di strada e quindi non si può certo parlare di chissà quale insormontabile impegno economico possa rappresentare per il municipio e per il SIMU trattandosi di una strada di sua competenza.

Adesso non ci resta che sperare che anche questa risoluzione non finisca nel cassetto molto capiente delle opere incompiute.