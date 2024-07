Rissa ad Arco di Travertino: catene e bottigliate tra tre stranieri

Una violenta rissa è scoppiata nella serata di domenica 28 Luglio ad Arco di Travertino, dove tre cittadini stranieri hanno iniziato a litigare per futili motivi in via Rocca di Papa. Diverse segnalazioni sono giunte al 112, richiedendo l’intervento immediato dei carabinieri del nucleo radiomobile di Roma.

Scontro con Catene e Bottiglie di Vetro:

I carabinieri, giunti sul posto, hanno trovato i tre uomini che si colpivano reciprocamente con catene e bottiglie di vetro.

Gli aggressori, tutti cittadini romeni senza dimora, sono stati prontamente bloccati e arrestati per rissa aggravata.

Lesioni e Rifiuto del Trasporto in Ospedale:

Uno dei tre uomini presentava lesioni al capo. Dopo essere stato medicato sul posto dal personale del 118, ha rifiutato il trasporto in ospedale. Gli arrestati sono stati portati in caserma, in attesa del rito direttissimo.

