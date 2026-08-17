Risveglio con i boati al Flaminio: fiamme nella notte in viale del Vignola, incenerite quattro auto

I soliti boati secchi che rimbombano tra i palazzi, il bagliore arancione che illumina le finestre e la puzza acre di plastica bruciata che filtra negli appartamenti prima ancora che suoni la sveglia.

Nel cuore del Flaminio, quartiere borghese e solitamente tranquillo della Capitale, le prime luci di lunedì 17 agosto sono state scandite dal rumore delle lamiere che prendevano fuoco.

L’allarme è scattato nelle prime ore della mattinata in viale del Vignola, dove un rogo improvviso si è propagato a catena lungo la fila dei veicoli lasciati in sosta a bordo strada, trasformando quattro automobili in uno scheletro di cenere e metallo.

La corsa dei soccorsi e il terrore tra i residenti

A strappare dal sonno gli abitanti della via sono state le detonazioni dei pneumatici e dei serbatoi, investiti dal calore prima ancora che le fiamme diventassero visibili.

Un tam-tam di telefonate disperate al Numero Unico per le Emergenze ha fatto scattare l’intervento immediato dei soccorsi:

I caschi rossi: I Vigili del Fuoco sono giunti sul posto nel giro di pochi minuti, lavorando contro il tempo per circoscrivere l’incendio prima che la lingua di fuoco raggiungesse le altre vetture parcheggiate o la facciata delle palazzine adiacenti;

L’intervento delle Volanti: Insieme ai pompieri sono arrivate le auto della Polizia di Stato per transennare l’area e mettere in sicurezza la carreggiata.

Il bilancio e il nodo delle cause

Quando le squadre di soccorso sono riuscite a domare del tutto l’incendio, della quattro auto coinvolte rimpatriate dal carroattrezzi restava ben poco.

Ora la palla passa agli investigatori della Polizia di Stato che, di concerto con i tecnici dei caschi rossi, dovranno stabilire l’esatta matrice del rogo.

Al momento nessuna pista viene esclusa: dal cortocircuito partito accidentalmente da uno dei veicoli fino all’ipotesi, sempre drammaticamente attuale nelle notti romane, del raid doloso.

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