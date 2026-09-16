Roghi a raffica nel quadrante est: «Non sono episodi isolati», il V Municipio chiede più controlli

Una sequenza impressionante di fiamme e fumo denso che da diverse settimane sta attanagliando il quadrante orientale della Capitale, trasformando l’area tra il Pigneto, il Prenestino e Centocelle in una vera e propria polveriera.

Non si tratta di episodi isolati legati al caldo o alla disattenzione, ma di una precisa strategia d’attacco dolosa sferrata contro terreni sotto sequestro, fondi privati e zone di proprietà pubblica.

La denuncia, dettagliata ed esplicita, arriva dai vertici istituzionali del Municipio Roma V, che hanno deciso di investire del caso la magistratura romana.

A lanciare l’allarme attraverso una nota congiunta sono il Presidente del Municipio, Mauro Caliste, e l’Assessore all’Ambiente, Edoardo Annucci: «Siamo di fronte ad un disegno criminoso coordinato, di cui è stata già informata la Procura della Repubblica. Serve una presenza immediata ed un monitoraggio costante sul territorio da parte delle forze dell’ordine per fermare i responsabili».

La mappa degli inneschi: la scia del fuoco da via Teano a Centocelle

La ricostruzione fornita dagli organi municipali traccia una mappa chiara della progressione degli roghi:

Via Teano: L’inizio dell’escalation è contrassegnato dall’incendio scoppiato in via Teano, su cui la relazione tecnica redatta dai Vigili del Fuoco non lascia spazio a dubbi, evidenziando in modo inequivocabile «elementi riconducibili ad una condotta volontaria».

Parco Archeologico di Centocelle: Successivamente il fuoco ha divorato gli appezzamenti recentemente acquisiti da Roma Capitale a ridosso del perimetro del Parco Archeologico di Centocelle, area da tempo al centro di complessi interventi di rigenerazione e tutela.

Via dei Gordiani e viale della Primavera: Solo pochi giorni fa, un ulteriore focolaio ha distrutto i terreni privati compresi nella fascia geografica tra via dei Gordiani e viale della Primavera.

Cinque roghi in poche ore: l’appello alle forze dell’ordine

Il salto di qualità dell’azione piromane si è registrato nelle ultime ore, con cinque incendi appiccati in rapida successione tra i quartieri Pigneto e Prenestino. Un’azione a catena che ha tenuto impegnate diverse squadre dei Vigili del Fuoco ed agenti delle forze di polizia.

La coincidenza temporale ed il target ripetuto — aree oggetto di provvedimenti amministrativi, sigilli giudiziari o passaggi di proprietà pubblica — rafforzano l’ipotesi di un’azione intimidatoria o speculativa.

Da qui la richiesta urgente del Municipio V alla Prefettura ed ai Comandi di Polizia e Carabinieri per rafforzare le pattuglie di controllo notturno e diurno nell’intero quadrante.

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