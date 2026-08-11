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Rogo sulla via Ardeatina, il fuoco arriva vicino alle abitazioni: paura al Divino Amore

L'intervento dell'elicottero evita il peggio, quadrante stradale chiuso dalla Polizia Locale

Giordano Rossi - 11 Agosto 2026

Un pomeriggio di piena estate trasformato in una corsa contro il tempo e le fiamme nel quadrante meridionale della Capitale.

Oggi, martedì 11 agosto, le temperature roventi e il vento costante hanno scatenato un violento incendio al Divino Amore poco distante dalla zona di Castel di Leva, lungo la via Ardeatina, a brevissima distanza dal Santuario.

In una manciata di minuti, la colonna di fumo ha avvolto l’area, spingendo un imponente fronte di fuoco a ridosso di alcune palazzine e scatenando momenti di paura tra i residenti.

A rendere il quadro particolarmente drammatico e ad alzare al massimo il livello di allerta è stata la presenza di un serbatoio di gas GPL all’interno dell’area colpita dal rogo.

Un’insidia ad alto rischio che ha costretto le squadre di soccorso a un intervento delicato e chirurgico: mentre i Vigili del Fuoco e i volontari della Protezione Civile cercavano di contenere il muro di calore da terra, si è reso necessario l’invio immediato di un elicottero per effettuare sganci idrici dall’alto e disinnescare la minaccia prima che la situazione degenerasse.

L’impatto sulla viabilità romana è stato immediato e pesante. Per mettere in sicurezza la zona e agevolare il passaggio dei mezzi d’emergenza, le pattuglie del IX Gruppo Eur della Polizia Locale di Roma Capitale, con il supporto dei colleghi dei comandi Tuscolano e Tintoretto, hanno isolato l’intera area.

Via Ardeatina è stata chiusa al traffico in entrambi i sensi di marcia nel tratto compreso tra via di Fioranello e via Castel di Leva, con la chiusura estesa anche lungo via di Fioranello.

Un blocco necessario per permettere le complesse operazioni di spegnimento e la successiva bonifica dei focolai residui.

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