Roma, 2025 da record: quasi 23 milioni di arrivi. È l’anno d’oro del turismo

La “Grande Bellezza” continua a esercitare un fascino irresistibile. Nel 2025, i flussi turistici verso la Capitale hanno raggiunto vette mai toccate prima, consolidando Roma come una delle destinazioni leader a livello globale.

A trainare il settore è soprattutto la componente straniera, che rappresenta ormai oltre il 50% dei visitatori totali.

Secondo il bilancio definitivo dell’Ente Bilaterale, da gennaio a dicembre 2025 si sono registrati:

Per l’Assessore Alessandro Onorato, questi risultati non sono frutto del caso ma di una politica mirata: «Abbiamo puntato sull’asset dei grandi eventi sportivi, musicali e della moda per offrire ai turisti un motivo in più per tornare o per allungare il soggiorno».

L’impatto economico è altrettanto impressionante:

Indotto: Secondo le stime del Sole 24 Ore, il turismo ha generato nel solo 2024 ben 13,3 miliardi di euro sul territorio romano.

Lavoro: L’occupazione nel comparto turistico e ricettivo è cresciuta stabilmente del 5,5% annuo nell’ultimo triennio.

Il Sindaco Roberto Gualtieri ha espresso orgoglio per il traguardo raggiunto, sottolineando però la necessità di una crescita “inclusiva”.

L’obiettivo per il 2026 sarà quello di rendere i flussi sempre più compatibili con la vita dei residenti, puntando su un turismo di qualità che lasci valore aggiunto alla città in termini di decoro e servizi.

«I visitatori devono lasciare a Roma più di quanto hanno trovato», ha concluso Onorato, ribadendo l’impegno per una gestione dei flussi che non soffochi il centro storico ma distribuisca la ricchezza in modo più omogeneo.

