Roma brucia ancora: maxi incendio al Prenestino, una colonna di fumo nero invade il cielo

La morsa degli incendi non dà tregua alla Capitale. Un vasto rogo si è sviluppato intorno alle ore 14:00 di oggi, mercoledì 12 agosto, nel cuore del V Municipio, scatenando il panico tra i residenti del quartiere Prenestino.

A prendere fuoco è stata un’ampia area incolta compresa tra via dell’Acqua Bullicante e via Teano, dov’erano presenti sterpaglie secche e accumuli di rifiuti che hanno fatto da combustibile, alimentando in pochi minuti il rogo presente nella zona.

In brevissimo tempo le centrali operative del 112 e 115 sono state inondate da centinaia di telefonate di cittadini allarmati dalla densa e alta colonna di fumo nero, visibile chiaramente anche a chilometri di distanza da diversi punti della città.

Per domare l’incendio e circoscrivere le fiamme prima che possano minacciare le abitazioni e i locali vicini, sul posto sono celermente intervenute cinque squadre dei Vigili del Fuoco, supportate da un’autobotte per il rifornimento idrico, insieme ai volontari della Protezione Civile.

Per garantire la sicurezza dei residenti e agevolare le complesse operazioni di spegnimento e bonifica, la Polizia Locale ha provveduto alla chiusura temporanea al traffico di via Teano, nel tratto d’arteria compreso tra via Cori e via Maddaloni.

Mentre le squadre di soccorso lavorano senza sosta sul campo, l’incendio risulta tuttora in corso e le operazioni di contenimento proseguono a ritmo serrato, evacuate alcune persone che nel sito avevano trovato alloggi di fortuna. Non risultano al momento persone ferite.

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