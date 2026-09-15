Roma, Casa Santa Giacinta torna a nuova vita: il centro Caritas riqualificato dopo due anni

Un presidio storico contro l’emarginazione sociale e l’abbandono urbano restituisce dignità e sicurezza ai più fragili della Capitale.

In via Casilina Vecchia 19, a ridosso di piazza Lodi, è stata ufficialmente inaugurata Casa “Santa Giacinta”, lo storico centro d’accoglienza della Caritas diocesana romana situato all’interno del complesso della Cittadella della Carità.

L’evento ha visto la partecipazione del cardinale Baldo Reina, vicario del Papa per la diocesi di Roma, e del sindaco Roberto Gualtieri, affiancati dal direttore della Caritas Giustino Trincia e dagli assessori capitolini Tobia Zevi (Patrimonio e Casa) e Barbara Funari (Politiche Sociali e Salute).

Un rifugio per 99 fragilità: il presidio che dal 1990 combatte l’emarginazione

Nata oltre tre decenni fa come primo nucleo attorno al quale è poi sorta la Cittadella, la struttura rappresenta un bene di proprietà di Roma Capitale concesso in gestione all’ente diocesano:

La platea degli ospiti: La Casa fornisce ricovero, assistenza ed accompagnamento h24 a 99 persone senza dimora, con una fortissima prevalenza di anziani soli, donne e uomini privi di paracadute familiare, persone affette da patologie psichiche o reduci da gravi traumi personali ed economici.

L’organizzazione interna: Sviluppata su due piani oltre ad un corpo mense esterno, la struttura conta 43 stanze (per la quasi totalità doppie), un presidio sanitario d’infermeria, tre postazioni operative per il personale e due locali adibiti a lavanderia e deposito bagagli.

Due anni di cantiere monumentale: dal tetto ai fregi dell’Ottocento

I lavori di manutenzione straordinaria e risanamento conservativo, avviati due anni fa e conclusi nel mese di luglio, hanno preservato la bellezza storica degli immobili del XIX secolo operando nel rigoroso rispetto dei vincoli della Soprintendenza:

La messa in sicurezza strutturale: Il cantiere si è concentrato sul completo rifacimento della copertura del tetto, isolata termicamente ed impermeabilizzata, nonché sul consolidamento statico e sul restauro degli intonaci e dei frontalini dei ballatoi interni ammalorati dal tempo.

I finanziatori del restauro: Oltre all’impegno finanziario diretto di Roma Capitale, l’opera di recupero ha visto la sinergia con grandi attori filantropici tra cui Enel Cuore (Ente del Gruppo Enel), Banca d’Italia, Fondazione BNL ed i Pieux Etablissements de la France, uniti alle donazioni di numerosi privati cittadini.

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