Roma, dopo dieci anni riapre il Dante-Caravillani: la scuola torna agli studenti

Un decennio esatto con le porte sbarrate, i ponteggi a cinturare le facciate storiche ed il costante rischio del degrado strutturale irreversibile innescato dai danni di un sisma.

Questa mattina la ferita urbanistica e sociale nel cuore del Municipio I si è ricucita con l’inaugurazione e la restituzione agli studenti del Polo Liceale “Dante Alighieri – Alessandro Caravillani”, affacciato sulla rinnovata cornice di piazza Risorgimento.

Al taglio del nastro del plesso scolastico hanno preso parte il Sindaco di Roma Capitale e dell’Ente Metropolitano, Roberto Gualtieri, il consigliere delegato all’edilizia scolastica Daniele Parrucci, la presidente del Municipio I Lorenza Bonaccorsi e la dirigente scolastica Gioconda Martucci, assieme ai tecnici dell’amministrazione che hanno guidato il complesso cantiere di recupero.

I numeri del maxicantiere: 7,3 milioni, 28 aule e 25 km di cavi

L’operazione condotta dalla Città Metropolitana rappresenta l’investimento economico di maggiore entità finora stanziato sul territorio capitolino ed isolano per l’edilizia scolastica pubblica:

Messa in sicurezza e impianti: L’opera da 7,35 milioni di euro ha previsto il consolidamento statico dell’intera struttura muraria ed il suo miglioramento sismico. Su una superficie complessiva di oltre 5.500 metri quadrati sono stati posati 25 chilometri di cavi per il rinnovo totale delle reti idriche, elettriche ed antincendio.

Spazi didattici rinnovati: Il progetto ha consentito di ricavare 28 aule didattiche, tre laboratori scientifici, tre aule multimediali e un ampio salone multifunzionale. Al primo piano ha inoltre aperto i battenti una sezione dedicata alla scuola dell’infanzia.

Tutela del patrimonio architettonico: Trattandosi di un edificio d’epoca soggetto a vincolo, i lavori sono stati condotti in costante raccordo con la Soprintendenza per il restauro conservativo dei fregi decorativi di pregio presenti sui prospetti.

Le istituzioni: “Una sfida vinta contro il tempo e l’emergenza climatica”

“Restituire alle ragazze ed agli studenti una struttura di questa bellezza e rilevanza storica proprio alla vigilia dell’avvio delle lezioni è una grande vittoria per la città” ha rimarcato il Sindaco Roberto Gualtieri. “Un edificio fermo da dieci anni torna a riempirsi di vita, cultura e futuro per le nuove generazioni”.

Sulla complessità del cantiere si è soffermato Daniele Parrucci: “Completare i lavori in tempo per il primo giorno di scuola è stato un traguardo sfidante. Abbiamo lavorato a stretto contatto con la Sovrintendenza per tutelare i fregi d’epoca garantendo contemporaneamente gli standard antisismici e tecnologici più avanzati”.

Un passaggio rilevante è stato sottolineato dalla presidente municipale Lorenza Bonaccorsi: “Nel centro storico l’edilizia scolastica richiede sensibilità doppie. Nelle ristrutturazioni dobbiamo tenere conto anche del cambiamento climatico e dei picchi di calore, realizzando strutture isolate ed efficienti all’interno di una piazza Risorgimento finalmente riqualificata come spazio vivo e pubblico per la cittadinanza”.

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