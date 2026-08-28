Roma, doppio incendio tra Magliana e Borgata Petrelli: paura per distributore e ferrovia

L’incubo degli incendi torna a strozzare la Capitale in un caldo pomeriggio di fine agosto.

A finire nella morsa del fuoco è l’intero quadrante tra Borgata Petrelli e la Magliana, dove una serie di focolai esplosi a catena ha scatenato il panico tra residenti e automobilisti di passaggio.

Le prime avvisaglie si sono avute subito dopo pranzo, quando una densa colonna di fumo si è alzata nella zona compresa tra via Campiglia Marittima e via Riccardo Lombardi.

Neanche il tempo di circoscrivere il primo fronte che, intorno alle 14:50, un altro devastante incendio si è sviluppato poco distante, all’altezza di via dell’Imbrecciata, spinto dalle raffiche di vento e facilitato dalle sterpaglie secche.

Il fronte verso il distributore e i binari: residenti evacuati

I momenti di maggiore apprensione si sono registrati nel cuore della Magliana.

Con il passare dei minuti il fuoco si è spinto minacciosamente verso via della Magliana Nuova, arrivando ad avvicinarsi in modo pericoloso all’impianto di un distributore di benzina e alla vicina rete ferroviaria.

Il timore che le fiamme potessero intaccare i serbatoi di carburante ha fatto scattare protocolli d’urgenza immediati:

Lo sgombero precauzionale: A scopo puramente cautelativo, i soccorritori hanno disposto l’evacuazione immediata degli abitanti di una palazzina direttamente esposta al fumo e al calore.

L’assedio dei Vigili del Fuoco: Diverse squadre dei pompieri sono giunte a sirene spiegate per creare una barriera d’acqua a protezione del distributore e delle strutture abitative.

Strade sbarrate e circolazione in tilt

L’emergenza ha avuto ripercussioni immediate anche sul fronte della viabilità. I caschi bianchi dell’XI Gruppo Marconi della Polizia Locale di Roma Capitale si sono posizionati nei punti nevralgici del quartiere per gestire i flussi di traffico e chiudere i tratti a rischio.

Pesanti i disagi per la circolazione, con la chiusura disposta per due importanti arterie della zona:

Via Riccardo Lombardi: del tutto interdetta al transito veicolare in entrambi i sensi di marcia.

Via Pietro Frattini: chiusa nel segmento compreso tra il civico 235 e il termine della strada.

Mentre le squadre di soccorso lavorano duramente per spegnere gli ultimi focolai e mettere in sicurezza l’area, la zona resta sotto stretto monitoraggio in attesa di consentire alle famiglie sgomberate il rientro nelle proprie case.

Le foto presenti su abitarearoma.it sono state in parte prese da Internet, e quindi valutate di pubblico dominio. Se i soggetti o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, non avranno che da segnalarlo alla redazione che le rimuoverà.

Sostieni il nostro lavoro indipendente Anche un piccolo contributo fa la differenza