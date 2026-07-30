Roma e provincia bruciano: decine di roghi da Tivoli ai Castelli

È un’altra giornata di forte pressione sul fronte degli incendi per la provincia di Roma. Fin dalle prime ore del mattino, la Sala Operativa del Comando dei Vigili del Fuoco della Capitale si trova a coordinare un imponente schieramento di forze per contrastare decine di focolai di vegetazione divampati a macchia d’olio sul territorio, con un’elevata concentrazione di interventi registrata nell’area a sud di Roma e nella cintura dei Castelli Romani.

I fronti più critici: da Tivoli ai comuni a nord della Capitale

Le situazioni di maggiore criticità e potenziale rischio per l’ambiente e gli insediamenti sono attualmente concentrate in quattro comuni della provincia, dove si sono resi necessari interventi d’urgenza massicci:

I comuni colpiti: Squadre al lavoro sui fronti di fuoco a Morlupo, Tivoli, Anguillara Sabazia e Capena.

Il dispositivo di terra: Sul campo operano i Direttori delle Operazioni di Spegnimento (DOS) per la gestione strategica dei focolai, affiancati dalle squadre boschive dei Vigili del Fuoco e dai moduli operativi del Volontariato di Protezione Civile.

I mezzi aerei: A supporto delle operazioni di contenimento nelle aree impervie sono stati alzati in volo gli elicotteri della flotta antincendio della Regione Lazio, impegnati a effettuare continui lanci d’acqua sulle linee del fuoco.

Monitoraggio continuo e risorse sul campo

Le operazioni di bonifica e contenimento proseguono a ritmo serrato senza interruzioni.

Dalla centrale di Roma, i coordinatori del soccorso continuano a smistare le risorse disponibili e a valutare l’invio di ulteriori rinforzi per fare fronte alla mole di segnalazioni arrivate dai cittadini e limitare i danni al patrimonio boschivo del Lazio.

Le foto presenti su abitarearoma.it sono state in parte prese da Internet, e quindi valutate di pubblico dominio. Se i soggetti o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, non avranno che da segnalarlo alla redazione che le rimuoverà.

Sostieni il nostro lavoro indipendente Anche un piccolo contributo fa la differenza