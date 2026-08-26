Roma, incendio all’alba in un appartamento, il fumo sveglia il quartiere. Fiamme dalla cucina

Il fumo denso ha iniziato ad alzarsi dalle finestre dell’immobile intorno alle 6:30 del mattino, svegliando i residenti della zona.

Momenti di tensione in Vicolo di Forma Rotta, in zona Borghesiana, dove le fiamme sono improvvisamente divampate all’interno di un appartamento, scatenando l’allarme tra gli abitanti dell’edificio.

Sul posto sono scattate immediatamente le procedure d’emergenza: le sale operative dei Vigili del Fuoco hanno inviato due squadre d’intervento, affiancate da un’autobotte per garantire il rifornimento idrico e da un’autoscala per raggiungere le aperture dell’abitazione ed effettuare le manovre dall’esterno.

Nessun ferito: rogo partito dalla cucina

Stando alle prime ricostruzioni effettuate dai pompieri sul campo, il fuoco avrebbe preso vita all’interno dei locali della cucina, propagandosi rapidamente agli arredi vicini e generando una grande quantità di fumo nero.

Fortunatamente, i soccorritori confermano che al momento non si registrano persone coinvolte, né ustionati o intossicati.

Le squadre dei Vigili del Fuoco sono tuttora impegnate nelle complesse operazioni di spegnimento e di successivo smaltimento dei fumi, a cui seguiranno i consueti controlli di stabilità sull’immobile per accertare eventuali danni strutturali al solaio e all’appartamento interessato dal rogo.

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