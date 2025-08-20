Roma, le carceri come polveriere: sovraffollamento, carenza di personale e rivolte

L’aria è irrespirabile, il caldo trasforma le celle in gabbie roventi. I corridoi sono saturi di voci, lamenti, urla. Gli agenti di polizia penitenziaria, pochi e stanchi, presidiano spazi troppo grandi con forze ridotte all’osso. E a Regina Coeli, come a Rebibbia, basta una scintilla per trasformare la tensione quotidiana in rivolta.

La scintilla, l’ultima, è scoccata nella notte tra sabato 16 e domenica 17 agosto. Un ventenne detenuto viene colpito da una crisi epilettica: i compagni di cella urlano disperati, ma nessun medico arriva.

Passano circa quaranta minuti di silenzio e paura. Poi, la rabbia esplode. Bombolette da campeggio lanciate contro i pochi agenti presenti, materassi incendiati, corridoi avvolti dal fumo. Regina Coeli brucia. È la protesta estrema di chi vede negato anche il diritto più elementare: quello alla cura.

Il carcere che scoppia

I numeri parlano chiaro. A Regina Coeli i posti disponibili sono 572, i detenuti reali 1.116. Quasi il doppio. Un sovraffollamento al 200%. Di notte, in servizio, appena dieci agenti. “Turni di 26 ore consecutive: un vero caporalato di Stato”, denuncia Gennarino De Fazio, segretario generale della Uilpa.

Non va meglio a Rebibbia, dove i detenuti sono 1.570 contro i 1.171 previsti. Qui, solo poche ore fa, un agente è stato colpito al volto da un recluso ed è finito in pronto soccorso. Mancano 129 unità di polizia penitenziaria, mentre il personale sanitario è ridotto a poche presenze simboliche.

La sanità assente

Nei penitenziari romani la notte è lunga e con pochi medici. Nessuna vigilanza psichiatrica, nessun supporto specialistico. Tutto ricade sulle spalle degli agenti, chiamati a sorvegliare anche chi ha gravi disturbi psichiatrici. “Una situazione insostenibile – sottolinea la Fns Cisl Lazio – che mette a rischio sia i detenuti sia il personale”.

Una relazione della Garante dei detenuti, Valentina Calderone, ha descritto lo scenario con dati impietosi: nel Lazio il sovraffollamento sfiora il 145%, contro il 132% nazionale. Con punte record a Regina Coeli (185%), Civitavecchia (178%), Rieti (174%) e Latina (171%).

Promesse e incognite

La Regione Lazio ha annunciato interventi: una Casa della salute a Rebibbia, un reparto dedicato alla salute mentale femminile, nuovi specialisti e più infermieri. Ma gli annunci restano sulla carta, mentre la quotidianità tra le sbarre continua a logorare chi ci vive e chi ci lavora.

“Il Governo – avverte la consigliera PD Emanuela Droghei – deve intervenire con misure deflattive immediate: percorsi alternativi, amnistia, indulto. Le carceri non possono restare luoghi di abbandono e violenza. Sono lo specchio della nostra civiltà”.

E mentre le istituzioni discutono, nelle celle di Regina Coeli e Rebibbia la tensione resta altissima.

Ogni crisi, ogni urlo, ogni scintilla può trasformarsi in una nuova esplosione. Una polveriera che Roma non può più permettersi di ignorare.

