Roma nella morsa degli incendi: nuovo fronte di fuoco tra Falcognana e Divino Amore

Non si placa l’ondata di roghi che sta mettendo a dura prova il territorio capitolino nel corso di questo fine settimana estivo.

Dalla prima mattinata di oggi, domenica 16 agosto, una serie di focolai ha preso vita nei quadranti di Roma Sud, estendendosi rapidamente a causa del caldo secco e del vento.

Le zone maggiormente colpite dal fronte del fuoco comprendono le aree di Falcognana, Divino Amore e Torre Sant’Anastasia, settori caratterizzati da un’ampia presenza di sterpaglie, campi agricoli e zone abitate.

L’allarme è scattato tempestivamente, facendo confluire sul posto diverse squadre dei Vigili del Fuoco del Comando Provinciale di Roma, supportate dai nuclei dei volontari della Protezione Civile.

I soccorritori stanno operando su più fronti per impedire alle fiamme di avvicinarsi ai complessi residenziali, agli edifici rurali del Divino Amore, punto di forte richiamo soprattutto nei giorni festivi.

La densa colonna di fumo levatasi dalle aree interessate risulta visibile da diversi chilometri di distanza ed è monitorata dalle pattuglie della Polizia Locale di Roma Capitale, impegnate nella gestione della viabilità e nelle eventuali chiusure al traffico delle arterie secondarie.

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