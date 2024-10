Roma, stretta sulla microcriminalità: decine di denunce e arresti a Termini

Continua l’azione dei Carabinieri per ripristinare l’ordine nell’area di Termini e Esquilino. Con un’operazione di controllo intensivo, mirata a ridurre microcriminalità e degrado, sono stati ispezionati numerosi punti sensibili della zona: tra le aree pattugliate rientrano piazza Vittorio Emanuele II, via Cernaia, piazza Indipendenza, via Giolitti e viale Einaudi, spesso teatri di episodi di criminalità.

Ladri di profumi e documenti falsi:

Durante i controlli, è stato arrestato un uomo di 31 anni di origine marocchina, senza fissa dimora, sorpreso a rubare una confezione di profumo in un negozio della stazione Termini. Bloccato da un addetto alla sicurezza, è stato poi consegnato ai Carabinieri.

Nello stesso frangente, un cittadino del Mali, di 30 anni, è stato denunciato poiché in possesso di una carta d’identità intestata a un’altra persona.

Scooter rubati e alcool al volante:

La microcriminalità non si ferma qui: un romano di 53 anni è stato denunciato per ricettazione dopo essere stato trovato alla guida di uno scooter rubato di recente. Un caso simile ha visto coinvolto un cittadino ivoriano di 32 anni, che, scoperto su un motorino rubato, è fuggito abbandonando il mezzo.

Entrambi i veicoli sono stati recuperati e restituiti ai legittimi proprietari. Inoltre, un 37enne romano è stato fermato per guida in stato di ebbrezza con un tasso alcolemico superiore ai limiti di legge, incorrendo in una denuncia penale.

Violazioni al dacur e altre sanzioni:

I Carabinieri hanno inoltre contestato il reato di inosservanza del Dacur (daspo urbano) a tre persone, mentre altre due hanno violato il divieto di ritorno nel Comune di Roma.

Gli agenti hanno anche multato due cittadini italiani senza dimora per stazionamento non autorizzato nei pressi della stazione Termini, notificando loro un ordine di allontanamento per 48 ore e una sanzione amministrativa di 100 euro.

Risultati complessivi dell’operazione:

In totale, l’operazione ha portato all’identificazione di 190 persone, al controllo di 90 veicoli e all’esecuzione di numerosi posti di blocco.

Questo articolo è stato utile o interessante?

Sostieni Abitarearoma clicca qui! ↙

clicca qui! ↙