Roma-Tel Aviv, i cieli si chiudono: sospesi i voli Ita Airways e Lufthansa per motivi di sicurezza

La guerra in Medio Oriente torna a farsi sentire anche nei cieli sopra Roma. A causa del conflitto in corso tra Israele e Iran, Ita Airways e le compagnie del gruppo Lufthansa hanno sospeso tutti i voli da e per Tel Aviv con partenza dall’aeroporto di Fiumicino. Una decisione drastica ma inevitabile, presa per motivi di sicurezza.

Il blocco sarà in vigore almeno fino al 31 luglio per quanto riguarda Lufthansa, mentre Ita Airways ha già annullato anche i voli Az809 e Az815 previsti per il 1° agosto, oltre a quelli cancellati fino al 6 luglio. La comunicazione è stata diffusa ufficialmente attraverso i siti web delle compagnie.

“La sicurezza dei nostri passeggeri, degli equipaggi e del personale di terra è la nostra massima priorità”, si legge nel comunicato diffuso da Ita Airways. “Ci rammarichiamo per i disagi dei nostri ospiti e continuiamo a monitorare costantemente la situazione.“

