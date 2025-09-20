Roma, truffa degli affitti e contratti fantasma: due blitz dei Carabinieri a Trionfale

Non solo ladri e rapinatori: a Roma il raggiro corre anche tra contratti d’affitto e forniture di luce e gas.

È quanto emerso da due operazioni condotte dai Carabinieri della Stazione di Roma Trionfale che hanno smascherato e fermato tre presunti truffatori, due polacchi e un romano, sorpresi mentre cercavano di spillare denaro a ignari cittadini.

La truffa degli affitti

Il primo episodio ha riguardato un 23enne polacco, già noto alle forze dell’ordine. Secondo quanto ricostruito, il giovane aveva preso in affitto per dieci giorni un appartamento da una madre e suo figlio, di 77 e 52 anni.

Peccato che, nel frattempo, lo stesso 23enne stesse tentando di subaffittare la casa a più persone contemporaneamente, incassando caparre che non avrebbe mai restituito.

I Carabinieri sono intervenuti proprio mentre stava concludendo uno di questi finti contratti e lo hanno bloccato. Addosso, oltre a soldi e documenti, aveva un passaporto falso valido per l’espatrio, lo stesso usato per stipulare il contratto con le prime vittime.

Per lui è scattato l’arresto per truffa aggravata e possesso di documenti falsi. L’arresto è stato convalidato dal Tribunale, che ha disposto l’obbligo di presentazione in caserma.

I finti operatori della luce

In un’altra operazione, sempre nel quartiere Trionfale, i militari hanno denunciato due uomini – un 20enne polacco e un 26enne romano – sorpresi dentro un condominio di via Giuseppe Ferrari.

Si erano spacciati per operatori di una società di energia elettrica e gas, tentando di convincere un 60enne a firmare un nuovo contratto e a versare soldi come presunta “provvigione”. Anche in questo caso, l’inganno non è andato a buon fine: i due sono stati fermati e denunciati.

Le indagini proseguono per capire se i tre siano coinvolti in altri episodi simili.

