Rome Playing Games: dal 17 al 20 settembre 2026

Dal 17 al 20 settembre 2026 Roma Est diventa una città da giocare: negli spazi del Fusolab (Viale della Bella Villa 94/96) e sulla terrazza del Casilino Sky Park (Viale della Bella Villa 106) e ad Hacienda (Via dei Cluniacensi 68), RPG – Rome Playing Games (organizzato da Eryados in collaborazione con Larp Studio e Fusolab e realizzato con il contributo della Regione Lazio), per la sua seconda edizione, porta il gioco di ruolo fuori dalla sua dimensione più specialistica e lo trasforma in un’esperienza culturale aperta alla città.

Quattro giorni nei quali il pubblico potrà sedersi intorno a un tavolo, entrare fisicamente in una storia, attraversare epoche e mondi immaginari e diventare parte attiva della narrazione.

Dal gioco di ruolo da tavolo al larp, dai boardgame al gioco storico, dal teatro alla scherma scenica e alla performance: dopo il debutto della scorsa primavera, RPG torna con una nuova edizione più ampia e un programma nel quale il gioco non è soltanto intrattenimento, ma linguaggio culturale, forma di partecipazione e occasione concreta di incontro.

Al centro c’è il passaggio da spettatore a protagonista. Nel gioco di ruolo la storia non viene semplicemente osservata: prende forma attraverso le decisioni, le relazioni e le scelte di chi vi partecipa. Il pubblico può fallire, cambiare strategia, assumere un altro punto di vista e ricominciare.

È qui che il gioco incontra il teatro, l’educazione e la dimensione sociale, trasformando l’immaginazione condivisa in un’esperienza vissuta in prima persona, da Bulgakov a Dungeons & Dragons, attraverso letteratura e immaginari contemporanei mostrando quanto siano ormai mobili i confini tra racconto, interpretazione e gioco.

Ad aprire il festival, giovedì 17 settembre, sarà proprio il teatro: dopo l’inaugurazione ufficiale delle ore 19.00 sulla terrazza del Casilino Sky Park, alle 21.00 andrà in scena Il Maestro e Margherita – I manoscritti non bruciano, scritto e diretto da Miranda Angeli e Alfio Montenegro, con Andrea Lami, Giulia Sanna e Francesco Polizzi.

Al gioco di ruolo da tavolo saranno invece dedicate numerose sessioni da venerdì 18 a domenica 20 settembre. Grande protagonista sarà Dungeons & Dragons, presente in diverse edizioni e con avventure originali come La storia dei bambini scomparsi, Where is my mind, Assemblea Condominiale, C come Coboldi e Il tempio dimenticato. Il pubblico potrà inoltre esplorare sistemi e universi differenti, dal manga e anime di Shonenow all’orrore de Il richiamo di Cthulhu, fino a giochi ancora in fase di playtest.

Da venerdì 18 a domenica 20 settembre il padiglione del Fusolab sarà il cuore ludico del festival. Per l’intera giornata si alterneranno tavoli di giochi di ruolo e boardgame, sessioni su prenotazione e spazi di gioco libero, rivolti sia ai giocatori esperti sia a chi vuole semplicemente sedersi e provare qualcosa di nuovo.

GdT Roma Players porterà una ludoteca di oltre 50 titoli, con dimostratori a disposizione del pubblico. Dai grandi strategici ai giochi family e di carte, il programma comprende Arcs, Nocturne, Orcs Feast, Timeless Journeys, Calimala, Container e Terra Mystica, oltre ad anteprime come l’edizione italiana di Forestry.

Con i tavoli curati da Ludostoria, il gioco diventerà anche un modo per attraversare gli avvenimenti del passato: dalla resistenza popolare al fascismo di Le Barricate – Parma 1922 alle campagne napoleoniche di Battlefields of the Napoleonic Wars, fino alla corsa alla Casa Bianca di Kennedy e Nixon in 1960: The Making of the President e alle vicende di A Gest of Robin Hood. Storia e strategia si incontrano attraverso simulazione, bluff, cooperazione e decisioni condivise.

La rassegna dei larp da camera riunirà invece autori e autrici provenienti da Eryados, Laiv.it e Ikebana Team. Sono esperienze raccolte nelle quali i partecipanti interpretano direttamente i personaggi e costruiscono la storia attraverso le proprie azioni: dal realismo magico de L’Ospedale dei giocattoli rotti alla commedia meta-letteraria di I need a hero…?, fino a scenari investigativi, fantastici e storici.

Il rapporto tra interpretazione e dimensione performativa attraverserà anche il programma diurno grazie all’Accademia Romana d’Armi, che porterà al festival scherma storica e combattimento di scena.

Sabato 19 settembre, alle ore 21.00, RPG si sposterà all’Hacienda di Roma per Drag Queens & Dragons, il game show nel quale il gioco di ruolo incontra la performance e l’arte drag. A guidare l’avventura fantasy sarà Guglielmo Scilla nel ruolo di Master, insieme alle giocatrici Fosca Labonia, Jamila Solis, Povera Crystal e Ursula Katzulova. Tra incantesimi, imprevisti e improvvisazione, le quattro performer costruiranno in tempo reale una storia determinata dalle loro stesse decisioni.

Sabato e domenica, dalle ore 10.00 alle 19.30, il Fusolab ospiterà la Ludoteca Kids, con boardgame e giochi di ruolo adatti a bambine e bambini dai 6 anni.

A questa si affiancherà un programma di larp Kids differenziato per fasce d’età, con Il mistero di Casa Malombra per i 10–13 anni, Fuori Registro dai 13 anni ed Emotional, ispirato al mondo delle emozioni e pensato dai 9 anni.

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