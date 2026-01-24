San Paolo, controlli dei carabinieri al campo nomadi di vicolo salvi

Un intervento mirato, condotto con un dispiegamento significativo di uomini e mezzi, ha visto i Carabinieri impegnati nel censimento e nel controllo dell’insediamento di Vicolo Salvi, nell’area di San Paolo.

L’operazione rientra nell’attività di prevenzione messa in campo dall’Arma per contrastare i reati predatori, come furti e scippi, più volte segnalati nelle zone limitrofe, e per verificare il rispetto delle normative amministrative e giudiziarie da parte degli occupanti.

Il servizio si è svolto con verifiche puntuali all’interno del campo e controlli incrociati sui soggetti presenti.

Identificazioni e precedenti

Nel corso dell’attività sono state identificate 46 persone. Dai riscontri effettuati è emerso che 26 di loro, oltre la metà, risultano già note alle Forze dell’Ordine per precedenti penali o di polizia.

I militari hanno inoltre accertato la posizione giudiziaria di alcuni occupanti: due persone sono risultate attualmente sottoposte alla misura degli arresti domiciliari, con verifica della loro regolare presenza all’interno delle abitazioni assegnate.

Veicoli sequestrati e sicurezza stradale

Particolare attenzione è stata rivolta anche al rispetto delle norme sulla circolazione stradale. Durante i controlli sono state individuate cinque autovetture completamente prive di copertura assicurativa RC Auto. I mezzi sono stati sottoposti a sequestro amministrativo e successivamente rimossi.

Sanzioni e attività preventiva

Oltre ai sequestri dei veicoli, l’operazione ha portato all’emissione di sanzioni amministrative per un importo complessivo superiore ai 3.500 euro.

Non sono stati eseguiti arresti, ma l’intervento ha consentito di aggiornare i database informativi dell’Arma, considerati fondamentali per le successive attività di monitoraggio e indagine sul territorio.

Controlli destinati a proseguire

L’Arma dei Carabinieri ha fatto sapere che servizi di questo tipo proseguiranno con regolarità, con l’obiettivo di rafforzare la percezione di sicurezza tra i cittadini.

Un’attenzione particolare continuerà a essere rivolta al quadrante San Paolo-Ostiense, un’area ad alta frequentazione quotidiana da parte di lavoratori, residenti e turisti.

