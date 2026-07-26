Sangue sull’autostrada per l’aeroporto: centauro muore sul colpo, grave un bambino

Una mattinata domenicale finita in tragedia lungo una delle arterie più battute della Capitale.

Oggi, 26 luglio 2026, un violentissimo sinistro stradale ha devastato la circolazione sulla complanare della A91 Roma-Fiumicino, nella carreggiata che conduce allo scalo aeroportuale.

Il tremendo impatto si è consumato attorno al chilometro 7,400, a ridosso delle rampe di svincolo per il Grande Raccordo Anulare, vedendo coinvolti due veicoli a quattro ruote e un ciclomotore.

L’esito dello scontro è devastante: il conducente dello scooter ha perso la vita all’istante.

Quando i sanitari del 118 sono giunti sul luogo dell’evento, le ferite riportate dall’uomo sono risultate fatali ed è stato possibile soltanto certificarne il decesso.

Quattro feriti negli ospedali romani: grave un piccolo di tre anni

Il bilancio del sinistro annovera anche quattro persone rimaste ferite nel violentissimo impatto tra le vetture. A bordo di una delle automobili viaggiava un intero nucleo familiare:

Il bimbo d’urgenza al Gianicolo: il figlio minore della coppia ha riportato traumi severi ed è stato trasferito d’urgenza con la massima priorità (codice rosso) al Bambino Gesù;

I genitori ospedalizzati: i due coniugi sono stati suddivisi tra le strutture sanitarie della zona: il padre/madre ricoverato in codice rosso al Sant’Eugenio, mentre l’altro genitore si trova all’Aurelia Hospital in codice giallo;

Il secondo automobilista: l’uomo al volante del secondo mezzo coinvolto nella carambola è stato invece prelevato dall’elisoccorso e trasportato al San Camillo in condizioni critiche.

Bretella chiusa e viabilità paralizzata verso lo scalo

L’imponente macchina dei soccorsi ha visto impegnate sul posto tre vetture mediche, un’ambulanza, l’eliambulanza dell’Ares 118, le squadre dei Vigili del Fuoco unitamente agli operatori di Anas e alle pattuglie della Polizia Stradale.

Per consentire la messa in sicurezza dell’area di cantiere e condurre i rilievi scientifici, le autorità hanno disposto l’interdizione totale del transito sulla complanare al km 6,267, nel tratto che precede la deviazione per la A12 Roma-Civitavecchia.

Il blocco della carreggiata ha provocato un vero e proprio imbuto per i viaggiatori e i turisti diretti ai terminal, con code chilometriche sorte in pochi minuti.

Le operazioni di sgombero dei rottami e l’esecuzione dei rilievi legali proseguiranno per accertare l’esatta catena dei fatti.

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