Sangue sulle strade: lunedì 26 febbraio in Campidoglio un convegno

Lunedì 26 febbraio si svolgerà presso la Sala della Protomoteca in Campidoglio il convegno dal titolo “ Siamo sulla buona strada per ridurre gli incidenti stradali?”, in programma a partire dalle ore 18.00.

Ogni giorno sulle nostre strade a perdere la vita sono tantissime persone: pedoni, ciclisti, ma anche motociclisti e automobilisti. L’alta velocità, la distrazione e l’abuso di alcool sono solo alcune delle cause degli incidenti stradali. Oggi, arginare questa emergenza, è diventata una priorità. Il convegno organizzato da Azione sarà l’occasione per riflettere su tutto ciò e provare a fare il punto sulle modalità attraverso le quali fermare per sempre la “mattanza”.

Ad aprire i lavori Flavia De Gregorio, capogruppo capitolino di Azione. All’incontro parteciperanno Guido Gentile, docente di Ingegneria dei Trasporti all’Università La Sapienza di Roma, Simone Balduino, docente di diritto della circolazione e della sicurezza stradale all’Università di Urbino, Francesca Marozza, responsabile dei rapporti istituzionali e della Commissione educazione stradale della Federazione Motociclistica Italiana, Procolo Casella, responsabile dello sviluppo aziendale della SmanApp, Stefano Casini, delegato per l’associazione di promozione sociale Salvaiciclisti Roma, Stefano Tarchi, amministratore delegato e fondatore della Smanapp, Claudia Finelli, Consigliera nel Municipio XIII per la Lista Civica Calenda Sindaco, e Francesca Severi, consigliera nel municipio XII per la Lista Civica Calenda Sindaco. Modererà Mario Lucci Cordisco.

Interverrà Alessio D’Amato, consigliere regionale e responsabile Welfare della Segreteria Nazionale di Azione, che illustrerà la proposta di legge Lazio strade sicure.

